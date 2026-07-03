Torrent salda el "deber moral" con las víctimas del metro con un homenaje en el 20 aniversario del accidente

Pasada la una del medio día ha sonado la señal para los tres minutos de silencio en homenaje a las víctimas del metro en el monumento en su recuerdo en Torrent, ubicado justo a la salida del metro. Las autoridades locales, corporación municipal, varios familiares de víctimas y vecinos de la ciudad se han unido para mantener vivo el recuerdo de las 43 personas que perdieron la vida aquel 3 de julio de hace ahora 20 años, las 47 heridas y sus familias.

En este aniversario, una ofrenda floral, ambientada por un duo de música de cuerda ha marcado el acto institucional que ha contado con la unanimidad de todos los grupos políticos. La corona, portada por la madre de una de las víctimas, acompañada por agentes de la Policía Local, se ha depositado en el monumento, inaugurado el mismo día en 2006, por el décimo aniversario del accidente. Los 21 cipreses que representan los vecinos que perdieron la vida han dado sombra a las cerca de 50 personas que han acudido para prestar su apoyo a los que sufrieron las consecuencias.

La alcaldesa habla con los familiares de Laura Edo. / Daniel Tortajada

Un día duro para las familias

Allí ha estado la madre de Laura Edo, que con 26 años, fue una de las víctimas, y su prima, Raquel Debaeig, que ha dejado patente que "no se ha hecho justicia ni se va a hacer en la vida, porque los responsables no han cumplido". La joven ha recordado las "irregularidades" que se cometieron en la investigación y los intentos por "acallar" a las familias. "El primer aniversario en vez de dejarnos en la catedral, nos metieron en una ermita más pequeña, porque no daba muy buena imagen para los turistas", ha señalado.

"No queremos que esto caiga en el olvido, para que nunca vuelva a pasar", ha destacado, añadiendo que las autoridades del momento "no lo hicieron bien, tienen que aprender, esté el partido que esté, a gestionar estas situaciones". Aunque han pasado 20 años, el dolor para la madre de Laura sigue siendo el mismo que el día que perdió a su hija, tan emocionada por la fecha que no ha podido hablar, pero si ha recibido el apoyo de los presentes. La familia de la joven fallecida ha hecho su ofrenda floral particular, colocando un ramo de flores bajo la escultura.

Entre los presentes también ha estado Juan Carlos Viñes, quien perdió a su tía de 36 años y que le ha dado la razón a Raquel, expresando las mismas reivindicaciones. "Hemos estado solos desde el primer día, más homenajes se tenían que haber hecho, pero desde el primer año, da igual el color político". "Solo queremos responsables y que paguen, no con dinero, si no con respuestas que no nos han dado nunca". Los familiares han reconocido que al menos, en Torrent, su ciudad, se han sentido acompañados y respaldados.

Los familiares y los agentes depositan la corona de flores. / Daniel Tortajada

Declaración institucional

Previamente al acto, el secretario general de la Administración del Ayuntamiento de Torrent, Eduardo Balaguer, ha dado lectura a la declaración institucional aprobada por unanimidad por la corporación municipal. El texto recuerda que la tragedia “marcó para siempre a la Comunitat Valenciana” y golpeó de una manera especialmente profunda a Torrent, el municipio que sufrió el mayor número de víctimas. Asimismo, destaca que, para la ciudad, mantener vivo su recuerdo “no es un gesto formal”, sino “un deber moral, una obligación cívica y un acto de justicia”.

La declaración también reconoce “la dignidad, la entereza y la perseverancia” de las familias de las víctimas y su defensa, durante todos estos años, de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Del mismo modo, pone en valor la respuesta solidaria de la ciudadanía de Torrent, que acompañó desde el primer momento a quienes más lo necesitaban. “Porque un pueblo digno no olvida. Porque la memoria es también una forma de justicia. Y porque Torrent continúa recordando”, concluye el texto institucional leído durante el homenaje.

La corporación junto los familiares. / Daniel Tortajada

Acto con continuidad

Tras el acto, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de que la conmemoración haya contado con el respaldo unánime de todos los grupos políticos y haya permitido reunir a la ciudad en torno a la memoria de las víctimas. “Los 25 concejales que representamos a la ciudad teníamos claro que queríamos celebrar este acto y contar con una declaración institucional que fuera la suma del sentir de toda la ciudadanía de Torrent”, ha señalado Folgado.

La alcaldesa ha explicado que la elección de las 13:03 horas respondía a la voluntad de hacer coincidir el homenaje con el momento exacto en el que ocurrió el accidente. “Creíamos que era importante mantener el recuerdo en la hora en la que sucedió y permitir que pudieran acompañarnos los familiares de las víctimas y todas las personas que quisieran estar presentes”, ha afirmado.

Folgado ha subrayado que “Torrent quiere seguir estando al lado de las familias, acompañándolas y manteniendo viva la memoria de sus seres queridos”, y ha avanzado el compromiso institucional de continuar recordando cada 3 de julio a las víctimas del accidente.