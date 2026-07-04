Miguel Molina, el músico de Quart que ensalza a las falleras mayores de València y Alzira con sus pasodobles

Trompista, director y profesor, el músico de Quart de Poblet Miguel Molina Ruiz se ha especializado en componer pasodobles para las falleras mayores de València y de Alzira de manera que ya atesora cinco galardones y otras tantas composiciones dedicadas a las máximas representantes de las fiestas falleras.

El último de ellos es el que ha dedicado a Marta Mercader Roig, la Fallera Mayor Infantil de València 2026, que recientemente sonó en el Auditori Molí de Vila en el concierto de fin de curso del Conservatorio Mestre Molins de Quart de Poblet, con presencia de la propia Marta Mercader y dirigido por el propio Miguel Molina. La alcaldesa de Quart Cristina Mora también estuvo en este acto, donde Marta Mercader concitó una enorme expectación y cariño.

La pieza, tal como explica el propio autor, "está concebida como un homenaje a la ilusión, la alegría y la rica tradición valenciana. Destaca por una sonoridad festiva y a la vez elegante, incorporando giros melódicos y armónicos que hacen referencia directa al folclore local”, añade.

Este pasodoble se presentó y estrenó oficialmente por la Banda Municipal de València a principios de año en el Palau de la Música de València, en un acto conjunto a cargo de la Junta Central Fallera . También sonó el día de la Ofrenda, cuando Marta Mercader entró a la plaça de la Mare de Déu a ofrendar a la patrona de los valencianos.

Sin embargo, Molina ya había compuesto más obras dedicadas a las falleras mayores. En 2010, obtuvo el premio correspondiente por su pasodoble “Ariadna Galán” para la Fallera Mayor Infantil de València de aquel año. Y en 2011, hizo lo propio con “Laura Caballero”, dedicado a la Fallera Mayor de ese ejercicio.

Más recientemente, el músico de Quart de Poblet compuso , “Anna Albelda” para la Fallera Mayor Infantil de Alzira de 2024; y “Valeria López i Mira” para la reina infantil de las fallas de Alzira de 2025.

Xavier Martínez y Miguel Molina aplauden al final del concierto. / R.L.V. / Ayuntamiento de Quart de Poblet

La visita de la máxima representante infantil de las fallas de València a Quart de Poblet, el pasado 12 de junio, dejó una estampa muy emotiva. El director del centro, Xavier Martínez, comparte amistad y trayectoria profesional con Miguel Molina (quien es profesor de trompa en este mismo conservatorio desde 2007). Al mismo tiempo, el director del centro ejerce la docencia en el colegio donde estudia la propia Marta Mercader. Este vínculo personal y educativo propició una atmósfera de enorme calidez tanto para la comunidad escolar como para la delegación fallera.

Con una trayectoria ininterrumpida de más de 40 años, Molina Ruiz es profesor de Trompa por el Conservatorio Joaquín Rodrigo, y compagina su labor creativa con la dirección de la Escuela de la S.I.O.A.M. de Benimámet y su plaza docente en Quart de Poblet.

Además, Molina Ruiz cuenta en su faceta de director con once galardones obtenidos en certámenes de gran prestigio provincial, nacional e internacional (como el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia o los certámenes de Cullera, Murcia y La Sénia). Su buen hacer en la Sociedad Musical de Alboraya, la Renaixement Musical de Vinalesa o la propia S.I.O.A.M. de Benimámet se ha traducido en un gran palmarés.