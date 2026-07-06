Albal abre sus fiestas con la presentación del Rey y la Reina de 2026

La ermita de Santa Ana de Albal se convirtió el pasado sábado en el escenario del inicio oficial de las Fiestas Patronales de Santa Ana 2026, en un acto cargado de emoción, tradición y simbolismo organizado por la concejalía de Fiestas.

Vecinos y vecinas del municipio se dieron cita para asistir a la presentación de los máximos representantes de las fiestas de este año, Verónica Sargues y Carmelo Chilet, quienes recibieron el reconocimiento oficial como Reina y Rey de las Fiestas Patronales de Santa Ana 2026, acompañados por sus Damas y Damos de Honor.

Cargos salientes

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el relevo de los representantes de las fiestas, con la participación de la Reina y el Rey de las Fiestas 2025, Paula Lloria y David Reinon, encargados de hacer entrega de la corona y la caramba a quienes les suceden al frente de las celebraciones.

El Rey y la Reina de 2026, Verónica Sargues y Carmelo Chilet. / A. A.

El acto contó, además, por primera vez, con la participación oficial de los Festeros y Festeras de Santa Ana 2026, encabezados por su presidenta, Paula Chilet. Durante la ceremonia, la Reina y el Rey de las Fiestas les hicieron entrega de la tradicional Flocà de Santa Ana, un recuerdo para los integrantes de la comisión festera con el que mantener siempre presente a la patrona de Albal.

Desde el atril, la presidenta de los Festeros y Festeras de Santa Ana 2026 invitó a todos los vecinos y vecinas del municipio a participar activamente en las fiestas patronales y a disfrutar de la amplia programación preparada para este año, animando a vivir con intensidad unas celebraciones que representan la esencia de las tradiciones de Albal.

Compartido con las asociaciones locales

La ceremonia reunió asimismo a representantes de asociaciones locales, comisiones falleras, la Junta Local Fallera de Albal, el párroco de la localidad, Don Engraci Bataller, y miembros de la corporación municipal, en una noche que estuvo acompañada, como es tradición, por la Societat Joventut Musical d'Albal, encargada de poner la banda sonora a esta velada tan especial para el municipio.

Un momento de la intervención del mantenedor. / A. A.

Uno de los momentos más destacados de la presentación fue la intervención del poeta Raúl Chillerón, conocido como el ‘Trobador del siglo XXI’, quien ejerció como mantenedor de las Damas y Damos. Durante su intervención dedicó unos emotivos versos personalizados a cada uno de los protagonistas de las fiestas patronales de Santa Ana 2026, poniendo en valor su compromiso, su ilusión y el papel que desempeñarán durante las celebraciones.

Asimismo, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, y la vicealcaldesa y concejala de Fiestas, María José Hernández, dirigieron unas palabras de bienvenida a la Reina, al Rey, a las Damas y Damos de Honor y a los Festeros y Festeras de Santa Ana 2026, deseándoles que disfruten intensamente de un año inolvidable y agradeciéndoles su compromiso con las tradiciones del municipio.

Novedades

Como principal novedad de esta edición, el acto, celebrado el pasado sábado, fue retransmitido por primera vez en streaming a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Albal, una iniciativa que permitió a cientos de vecinos y vecinas seguir en directo la presentación de las Fiestas Patronales de Santa Ana 2026 desde sus hogares, acercando este emotivo acto a todas aquellas personas que no pudieron asistir presencialmente.

Con este acto, Albal inicia oficialmente el camino hacia sus Fiestas Patronales de Santa Ana 2026, unas celebraciones que durante las próximas semanas llenarán las calles del municipio de actos culturales, religiosos, festivos y musicales, consolidándose como uno de los acontecimientos más esperados del calendario local.