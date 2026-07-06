Albalat dels Sorells licitará de nuevo el Centro de Día con un sobrecoste de 750.000 euros

El aumento de precios generalizado y la inflación también ha afectado a uno de los proyectos emblemáticos de Albalat dels Sorells, como es el Centro de Día, al igual que le ha pasado a Foios con las obras del ayuntamiento.

En el caso de Albalat, el ayuntamiento va a sacar de nuevo a licitación las obras del edificio que han aumentado en 750.000 euros más de lo previsto en la primera licitación. El alcalde, Nicolau Claramunt, echa la culpa a la espera de un año y medio, para que la conselleria diera el visto bueno al proyecto, además de la subida de precios.

Claramunt ha avanzado que, de momento, este incremento "lo asumirá el ayuntamiento" con el fin de no demorar más la construcción del Centro de Día que es una infraestructura muy demandada por la población, aunque advierte de que "solicitaremos a la Diputación de Valencia que se haga cargo de este aumento, al igual que ha hecho en el caso de Meliana en 2024”.

En esta línea, recuerda que “es justo que si se ha asumido este sobrecoste en el municipio vecino, también se haga cargo del nuestro ya que el centro de Día de Albalat dels Sorells dará servicio a toda la comarca”.

Características del proyecto

La inversión total para la construcción del centro de Día cuando salió a licitación la primera vez era de dos millones de euros. El nuevo edificio estará situado en el nordeste del casco urbano, en una parcela de 3.628 metros cuadrados, delimitada por las calles Teresa Gil de Vidaura, Pere March, Cerrada y Crist de les Ànimes. Contará con planta baja, sin barreras arquitectónicas, adaptándose a las necesidades de los usuarios dependientes.

También tendrá espacios exteriores como zonas de gimnasia, huertos y pistas de petanca, así como 39 plazas de aparcamiento y una zona para bicicletas. El Centro de Día ofrecerá 40 plazas, igual que el de Meliana, aunque está prevista su futura transformación en una Residencia para personas mayores.