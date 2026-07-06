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Bigsound 2027 vuelve a Torrent: así puedes conseguir un 20% de descuento en los abonos

La próxima edición del festival musical se celebrará en Parc Central en 2027, manteniendo su ubicación habitual y la oferta para empadronados

Una vista aérea de la zona ocupada por el festival.

Una vista aérea de la zona ocupada por el festival. / A. T.

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Ada Dasí

Ada Dasí

Torrent

Ser de Torrent ya implica beneficios para aquellos que no quieren perderse una nueva edición del Bigsound, que la dirección ya ha anunciado que se celebrará en Parc Central, en la misma ubicación que este año. La venta exclusiva para personas empadronadas en la ciudad estará disponible desde el 7 de julio a las 12:00 horas, con un descuento del 20% sobre el precio del abono, seguro de reembolso incluido, un máximo de dos entradas por DNI y un total de 1.000 abonos disponibles hasta completar el cupo.

Con esta iniciativa, los vecinos empadronados en Torrent volverán a beneficiarse de una venta exclusiva con condiciones especiales para asistir en 2027, tras el éxito de su primera edición en la ciudad. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha agradecido este gesto hacia los vecinos de la ciudad y ha destacado que «la organización ha querido reconocer la excelente acogida que Torrent ha brindado al festival con una iniciativa que beneficia directamente a nuestros vecinos. Es una muy buena noticia que los torrentinos vuelvan a contar con un acceso preferente y un importante descuento para disfrutar de un evento que ya forma parte de la programación cultural de nuestra ciudad».

El anuncio de venta de entradas.

El anuncio de venta de entradas. / A. T.

Nueva edición

Bigsound regresará al Parc Central los días 18 y 19 de junio de 2027, después del éxito de la edición celebrada el pasado mes de junio, que reunió a 46.000 asistentes durante dos jornadas y situó a Torrent como uno de los principales escenarios musicales del verano en la Comunitat Valenciana.

Para la alcaldesa, la continuidad del festival supone «la consolidación de Torrent como una ciudad preparada para acoger grandes eventos con todas las garantías. La celebración de Bigsound ha tenido un importante impacto en nuestra economía local, en la hostelería, el comercio y la proyección exterior del municipio, por lo que seguiremos trabajando para atraer iniciativas que generen oportunidades y dinamicen nuestra ciudad».

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Folgado también ha querido agradecer el trabajo realizado por todos los servicios implicados en el desarrollo del festival. «Quiero reconocer la labor de la Policía Local, Protección Civil, los servicios municipales y de todas las personas que hicieron posible que un evento de estas dimensiones se desarrollara con normalidad. Ese esfuerzo conjunto ha sido clave para que Bigsound apueste de nuevo por Torrent en 2027».

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