Cultura
Alaquàs se llena de arte y música en julio con las exitosas 'Nits del Castell'
La cita cultural, que congregó a más de 600 personas, reunió a Spanish Brass, Danzas y Nocturnos y Nannerl Kamerata con lecturas de versos
El Festival ‘Les Nits del Castell’ se ha convertido en una de las citas culturales de referencia cuando llega el verano en Alaquàs. Y eso que solo van tres ediciones. Más de 600 personas han disfrutado este pasado fin de semana de la calidad artística y musical de los tres grupos protagonistas bajo la temática "Ressonància. La música que desperta el Castell".
El festival se inició el jueves 2 de julio con el concierto de Spanish Brass, grupo de metal que se ha consolidado como una referencia internacional en la música de cámara gracias a su versatilidad y personalidad única.
El viernes 3 de julio estuvo protagonizado por Danzas y Nocturnos con una propuesta que conjugó la danza y el arpa en un formato escénico singular donde el diálogo entre danza y música cautivó tanto a programadores como al público en general.
El sábado 4 de julio, el festival finalizó con Nannerl Kamerata, un magnífico concierto acompañado de una lectura de versos a cargo de la Jueza de Paz, Pilar Latorre, la periodista Laura Sena y en representación de la Asociación de Poetas de Alaquàs, Natxo García.
Más oferta cultural
"Les Nits del Castell" son una espléndida propuesta cultural, una programación cargada de duende musical donde el protagonismo lo tienen, además de los grupos participantes, el público asistente que juega un papel fundamental para crear una experiencia única. El objetivo de esta propuesta es ampliar la oferta cultural en el municipio de Alaquàs y dar protagonismo en el Castell-Palacio de Alaquàs como espacio escénico y de arte.
Está organizado por el Ajuntament d'Alaquàs, Comart Culture Management, Caixa Popular, Federació Valenciana de Municipis i Províncies.Contó con la colaboración de AFA (Associació Fotogràfica d'Alaquàs).
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