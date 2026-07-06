El coro 'Ad Libitum' de la Escola Coral Veus Juntes de Quart de Poblet triunfa en uno de los certamenes más prestigiosos de toda España

El coro Ad Libitum de la Escola Coral Veus Juntes de Quart de Poblet, bajo la dirección de Francesc Gamón Olmo, acaba de hacer historia este sábado al conseguir la Lira Marinera de Oro (Primer Premio) y el Premio a la Mejor Interpretación de una Obra Barqueña en el LVII Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera, uno de los concursos corales más prestigiosos de España que se celebra en esta localidad de Cantabria.

Según confirman fuentes de la entidad cultural, "este reconocimiento tiene un valor especial porque el coro ya había obtenido en este certamen la Lira Marinera de Plata (segundo premio) en 2014 y 2016, y este año ha logrado por primera vez alzarse con la Lira de Oro".

Francesc Gamon es el director del coro 'Ad Libitum' de l'Escola Coral de Quart. / Levante-EMV

Además, este primer premio clasifica directamente a Ad Libitum para el Gran Premio Nacional de Canto Coral, que se celebrará el próximo mes de marzo y en el que participan los coros ganadores de los principales concursos corales del país. Un concurso que el coro ya conquistó en 2017 y 2023, recuerdan las mismas fuentes.

Más allá del premio, este galardón o supone también "un respaldo a todo el proyecto educativo de la Escola Coral Veus Juntes, que forma a niños y niñas desde los 3 años y que actualmente reúne a cerca de 200 coralistas, entre niños, jóvenes y adultos, distribuidos en siete agrupaciones corales". Entre ellas se encuentra Ad Libitum, su coro de cámara, "que representa la culminación de ese recorrido formativo y refleja el trabajo realizado durante décadas por la Escola Coral", finalizan las mismas fuentes.

Desde que la Escola Coral Veus Juntes iniciara su actividad en 1983 ha ofrecido más de mil conciertos y ha realizado numerosas giras por Europa y Sudamérica. Ha interpretado un amplio repertorio y colabora frecuentemente con el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, donde ha estado bajo la batuta de algunos de los más grandes directores de la actualidad, como Lorin Maazel o Ricardo Chailly.