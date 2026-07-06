Obituario
Fallece Arturo Blesa, exconcejal de Fiestas y expresidente de la Junta Local Fallera de Benetússer
El consistorio lamenta el deceso del que fuera máximo representante de las fiestas falleras y traslada sus condolencias a familiares y amigos
El que fuera concejal de Fiestas y presidente ejecutivo de la Junta Local Fallera de Benetússer durante la legislatura 1991-1995, Arturo Blesa Mayordomo, por el PSPV-PSOE, ha fallecido. A lo largo de su trayectoria, desempeñó un papel destacado en la vida festiva del municipio, impulsando y apoyando las celebraciones locales desde sus responsabilidades institucionales.
Desde el Ayuntamiento de Benetússer han querido recordar también su estrecha vinculación con la festividad de los Moros y Cristianos, en la que participó activamente a través de la comparsa Beni Tuzer, reflejando su compromiso con las tradiciones y el tejido asociativo de la localidad.
Asimismo, el consistorio ha trasladado sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todas las personas que compartieron con él su dedicación a las fiestas y a la vida social del municipio.
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