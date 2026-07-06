La Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent renueva su directiva con Roberto Craig como presidente

La Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent y Comarca (FAC) ha renovado su junta directiva con Roberto Craig al frente en la presidencia e inicia una "nueva etapa" en la que se pondrán en marcha distintos proyectos, tal como se decidió en la última asamblea celebrada recientemente, en la que se puso de manifiesto el "consenso, la participación y el compromiso" con el futuro del asociacionismo en Torrent y comarca.

La asamblea aprobó por unanimidad la única candidatura presentada al proceso electoral que estaba encabezada por el citado Craig como presidente, mientras que el dirigente de Soterrana Antoni Velarde ejercerá como vicepresidente, así como María Ana Sorzano como secretaria y Ruth Aguilar, en el cargo de tesorera. De la antigua directiva se mantienen Adoración Climent y Pilar Oquendo.

Los objetivos para "mejorar Torrent"

Se trata de un "equipo comprometido con el tejido asociativo local y con la vocación de aportar nuevas ideas, sumar esfuerzos y generar espacios de encuentro, participación y cooperación entre las diferentes entidades". añaden desde la FAC en un comunicado, donde su presidente Craig añade: «Iniciamos esta nueva etapa con la firme voluntad de sumar, escuchar y trabajar junto a las asociaciones y a la ciudadanía. Nuestro objetivo es seguir construyendo una federación de utilidad para todas las asociaciones, cercana, abierta y accesible, capaz de responder a sus necesidades y de contribuir al desarrollo social y comunitario de Torrent y comarca».

Reunión con la concejala Penella del presidente Craig y la tesorera Aguilar. / FAC / LEV

“Reiteramos nuestra total disposición a colaborar con cuantas entidades e instituciones compartan el objetivo de mejorar Torrent. Queremos trabajar junto al ayuntamiento, desde el respeto y la colaboración, para apoyar los intereses del mundo asociativo y contribuir al desarrollo de iniciativas que beneficien al conjunto de la ciudadanía», indica el vicepresidente Antoni Velarde.

“Queremos una federación cercana, accesible y presente, que escuche, acompañe y ayude a las entidades en su día a día. Nuestro compromiso es trabajar con ilusión, responsabilidad y espíritu de colaboración para que la FAC siga creciendo y sea cada vez más representativa y de mayor utilidad para todo el tejido asociativo de Torrent y comarca», añade Ruth Aguilar.

Primeros pasos de la nueva Junta

Tras su constitución, una representación de la nueva junta directiva, integrada por el presidente y la tesorera, mantuvo una primera reunión de trabajo con la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrent, Ana Penella,

En el encuentro, que transcurrió en un clima de cordialidad, se abordó la importancia de reforzar los canales de comunicación entre las asociaciones y la administración local, así como el papel de la FAC como interlocutor y mediador del conjunto del tejido asociativo. La regidora Penella, según la Federación, destacó la importancia de "mantener el espíritu de unión entre las entidades ciudadanas" y puso en valor el "papel de la FAC como herramienta de participación y como canal de comunicación entre las asociaciones y el Ayuntamiento".

Experiencia, continuidad y renovación

La nueva etapa de la FAC nace desde el "respeto absoluto al trabajo realizado por todas las personas" que han formado parte de la Federación desde sus inicios. La directiva considera especialmente valioso seguir contando con la experiencia, implicación y apoyo de Oquendo y Climent.

Además, la juntaha constatado el "interés y la voluntad de diversas asociaciones de incorporarse" a la Federación, una muestra de la confianza que genera y de la relevancia que sigue teniendo como órgano de representación, coordinación y apoyo al asociacionismo.