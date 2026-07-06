Paiporta proclama a Alejandra Guzmán y Mairena Rodríguez como sus Falleras Mayores

La niña Alejandra Guzmán Aranda, perteneciente a la falla Plaça Cervantes, y Mairena Rodríguez Navarro, de la falla Verge dels Desemparats- Dr. Fleming, ya han sido proclamadas como las Falleras Mayores de Paiporta para el presente ejercicio.

El acto oficial de proclamación tuvo lugar este sábado, 4 de julio, en el Museu de La Rajoleria, y estuvo presidido por el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar; la concejala de Fiestas, Esther Torrijos y el presidente ejecutivo de la Junta Local Fallera (JLF), David Palomares. También acudieron miembros de la corporación municipal, representantes de la JLF y de las seis comisiones falleras del municipio, además de las falleras mayores del año 2025-2026, Isabel Pulido Trenado y Amaia Recuero Mora, junto a sus Cortes de Honor, en reconocimiento a su representación y labor durante su reinado.

El alcalde y concejales, junto a las Falleras Mayores. / A. P.

Con la vista puesta en las Fallas 2027

Durante la ceremonia de proclamación, Alejandra Guzmán Aranda, Fallera Mayor Infantil, y Mairena Rodríguez Navarro, Fallera Mayor, acompañadas de sus Cortes de Honor, recibieron de manos del alcalde, Vicent Ciscar, el pergamino acreditativo como máximas representantes de las fiestas.

Ciscar dirigió unas palabras de agradecimiento a las Falleras Mayores salientes, Isabel Pulido Trenado y Amaia Recuero Mora, por la cercanía e implicación mostrada con la comunidad fallera del municipio, para destacar como “ejemplo del mejor espíritu fallero de Paiporta y cuya labor y compromiso con las fiestas ya forma parte de la memoria de nuestro pueblo”.

La Fallera mayor infantil recibe el pergamino. / A. P.

A su vez, quiso felicitar y animar a que ambas, “inicien su reinado con responsabilidad, emoción y orgullo en cada acto y acción que lideren como embajadoras de nuestras Fallas” y puso en valor el trabajo continuado y el papel cohesionador ejercido por las seis comisiones falleras, “porque todas las personas que forman parte de ellas, realizan una importante labor para mantener, divulgar y transmitir la esencia de nuestras fiestas a través de los valores de unión, solidaridad y alegría, que también nos definen como pueblo”.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Junta Local Fallera, David Palomares, destacó “el inicio del nuevo ciclo fallero con unidad, respeto y pasión por las Fallas, deseando un año lleno de éxitos para Paiporta”.

Con este acto, Paiporta inicia oficialmente la cuenta atrás para las Fallas 2027 con sus nuevas representantes, que, para la concejala de Cultura y Fiestas, Esther Torrijos, “simbolizan la ilusión de ese nuevo comienzo, donde las Falleras Mayores representan y transmiten la tradición de las Fallas y de la identidad colectiva de Paiporta”.