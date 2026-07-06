Marta Morera y Michelle Álvarez serán las Falleras Mayores de Paterna en 2027

Paterna ya conoce a las máximas representantes de sus Fallas para el ejercicio 2026-2027. Marta Morera Macián y Michelle Álvarez Frías han sido elegidas Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Paterna, respectivamente, en una emotiva gala celebrada el pasado sábado en el Pabellón Deportivo Municipal, que reunió a representantes del mundo fallero, familiares, amigos y vecinos.

El anuncio fue realizado por el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto a la Presidenta de la Junta Local Fallera, Amparo Giménez, en uno de los actos más esperados del calendario fallero, marcado por la emoción, la ilusión y el comienzo de un nuevo ejercicio para las Fallas de la ciudad.

De Sant Roc

Marta Morera Macián, de la Falla Sant Roc i Adjacents, ha sido elegida Fallera Mayor de Paterna y estará acompañada por su Corte de Honor, integrada por Sandra García Fernández, Lorena Mengual Solís, Míriam Martín Clavijo, Naiara Barroso Latorre, Maite Martín Sánchez, María Ruescas Gálvez, Almudena Carrasco Esparcia y Nerea del Castillo Blanco.

De Jacinto Benavente-Alborxí

Por su parte, Michelle Álvarez Frías, perteneciente a la Falla Jacinto Benavente-Alborxí, ha sido elegida Fallera Mayor Infantil de Paterna. Su Corte de Honor estará formada por Zaira Suñer de la Cruz, Nerea Ruiz Simarro, Zahara López Ramos, Ainhoa Domingo Eslava, Martina García Gamir, Valeria Luján Ruiz, Valeria Banacloig Martí y Joana Gimeno Brocal.

Emotiva despedida a las representantes salientes

La gala sirvió también para despedir a las Falleras Mayores del ejercicio saliente, Rocío Navarro y Celia Ballesteros, quienes recibieron el cariño y reconocimiento del colectivo fallero tras un año de intensa dedicación y compromiso con las fiestas. Ambas dirigieron unas emotivas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento, a la Junta Local Fallera, a sus familias y a todas las comisiones falleras que las han acompañado durante un año que permanecerá para siempre en su memoria.

Con esta elección, Paterna inicia oficialmente un nuevo ciclo fallero que estará protagonizado por la ilusión, el compromiso y la pasión de Marta Morera y Michelle Álvarez, llamadas a representar con orgullo a todas las comisiones falleras y a llevar el nombre de la ciudad en cada uno de los actos del próximo ejercicio festivo.