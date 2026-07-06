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La Protectora de Burjassot lanza la campaña estival "¡Llévame contigo de vacaciones!"

La campaña '¡Llévame contigo de vacaciones!' de la SPAB anima a acoger temporalmente a perros y darles una oportunidad de vivir la libertad

La Protectora de Animales en una de sus actividades de sensibilización.

La Protectora de Animales en una de sus actividades de sensibilización. / Vicent Ruiz Sancho

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Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

Un verano más, y en esta ocasión con el lema “Unos días contigo pueden cambiarlo todo”, la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) ha lanzado su campaña estival “¡Llévame contigo de vacaciones!”.

Con esta iniciativa, el colectivo quiere animar a la ciudadanía a “acoger de manera temporal” a los animales que tiene a su cuidado, especialmente a los perros, “para que disfruten de un hogar en lugar de pasar el verano en el refugio”.

La campaña

De este modo explica la campaña el colectivo animalista: “Regálale unos días de libertad, cariño y felicidad a uno de nuestros perros. Puedes llevártelo unos días o unas semanas para que disfrute de paseos, descubra nuevos lugares, descanse en un hogar y vuelva a sentir lo que es formar parte de una familia, aunque sea por un tiempo. Para ti quizá solo sean unas vacaciones. Para él pueden ser los mejores días de su vida. Y quién sabe… A veces unas vacaciones compartidas acaban convirtiéndose en un vínculo para siempre”.

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Las personas interesadas en llevarse un perro de vacaciones pueden contactar con la Protectora de Animales a través del teléfono 655685859. Las informarán de los requisitos necesarios para el acogimiento. Como dicen desde la SPAB, “nuestros peludos están deseando hacer las maletas”.

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