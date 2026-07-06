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El nuevo Pont Faitanar ya conecta Quart de Poblet: así mejora los accesos al municipio

La infraestructura, de 138 metros de longitud, prolonga la avenida del Mediterráneo y permitirá descongestionar otros puntos de entrada y salida de la localidad

Esta infraestructura culmina el desarrollo del sector Molí d’Animeta, un proyecto urbanístico concebido bajo criterios de sostenibilidad e integración con el entorno

Quart de Poblet abre el Pont Faitanar.

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Redacción Levante-EMV

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Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Quart de Poblet

Quart de Poblet ha abierto este lunes al tráfico el nuevo Pont Faitanar, una infraestructura estratégica para la movilidad local que refuerza la conectividad del municipio y completa una de las principales transformaciones urbanas de los últimos años en la zona sur de la localidad.

El nuevo puente ha sido concebido como una prolongación de la avenida del Mediterráneo y permitirá mejorar los desplazamientos tanto de residentes como de visitantes. La actuación facilitará la circulación de vehículos en ambos sentidos y contribuirá a distribuir mejor el tráfico, reduciendo la presión sobre otros accesos tradicionales de Quart de Poblet.

El nuevo puente de Faitanar en Quart.

El nuevo puente de Faitanar en Quart. / A. Q.

Casi 10 metros de ancho

La infraestructura cuenta con una longitud total de 138 metros y un ancho de 9,5 metros, de los cuales 8 metros corresponden a la calzada. El resto del espacio se reserva para el sistema de alumbrado, instalaciones técnicas y elementos de seguridad, con el objetivo de garantizar una conexión moderna, funcional y adaptada a las necesidades actuales de movilidad. En el entorno del puente, peatones y ciclistas disponen además de senderos por los que transitar con seguridad.

Sector Molí d'Animeta

La apertura del Pont Faitanar culmina el desarrollo del sector Molí d’Animeta, un ámbito urbanístico que el Ayuntamiento vincula a criterios de sostenibilidad, integración paisajística y protección ambiental. El diseño del puente ha tenido en cuenta la singularidad del entorno, especialmente por su proximidad a la histórica acequia de Mislata, declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Por ello, se ha optado por una imagen ligera y discreta, pensada para minimizar el impacto visual y preservar los valores patrimoniales y ambientales de la zona.

Mora: "Era la pieza que faltaba"

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha destacado que la apertura del Pont Faitanar “supone mucho más que la puesta en servicio de una nueva infraestructura viaria” y ha subrayado que era “la pieza que faltaba para completar el desarrollo del sector Molí d’Animeta y seguir preparando el Quart del futuro”. Mora ha defendido que este crecimiento se ha planteado desde el respeto a la identidad del municipio, la protección de la huerta y la integración del patrimonio en el desarrollo urbano.

La alcaldesa Mora y el concejal Rabanaque visitan el puente antes de abrirse al tráfico.

La alcaldesa Mora y el concejal Rabanaque visitan el puente antes de abrirse al tráfico. / A. Q.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Juanjo Susín, ha señalado que con esta actuación el municipio da “un paso más en la modernización de Quart de Poblet” y en la construcción de una localidad “mejor conectada, más accesible y preparada para seguir creciendo”.

Otro puente sobre el Túria

El Pont Faitanar se suma a otras actuaciones recientes en materia de movilidad, como la nueva rotonda destinada a descongestionar el tráfico y la pasarela anexa al puente histórico sobre el río Turia, que conecta Quart de Poblet con Paterna. En conjunto, estas intervenciones están reordenando los accesos y salidas del municipio, aumentando la seguridad vial y ofreciendo nuevas alternativas de circulación en el área metropolitana.

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Con esta apertura, Quart de Poblet refuerza su red viaria y avanza en una estrategia de movilidad que busca combinar capacidad de circulación, seguridad, integración urbana y protección del entorno.

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