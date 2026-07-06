Riego preventivo en La Vallesa y fuentes de agua para paliar las altas temperaturas en Paterna

Ante la alerta emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana por altas temperaturas, Paterna ha convocado el Cecopal para revisar y coordinar las medidas preventivas, entre ellas, los riegos preventivos en el bosque de La Vallesa.

La reunión, presidida por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha permitido supervisar los recursos municipales disponibles para hacer frente a este episodio de calor extremo, reforzar la coordinación entre las distintas áreas y repasar las medidas preventivas ya activadas para proteger tanto a la ciudadanía como al entorno natural del municipio.

Recomendaciones a los ciudadanos

Asimismo, durante el encuentro se ha acordado reforzar la difusión de recomendaciones de prevención y autoprotección dirigidas a la ciudadanía a través de los canales oficiales de información y comunicación del Ayuntamiento con el objetivo de informar a vecinos y vecinas sobre las medidas a adoptar durante este episodio de altas temperaturas, prestando especial atención a las personas mayores, menores y otros colectivos vulnerables.

Riego preventivo, fuentes de agua y refugios climáticos

Ante estas altas temperaturas, el Ayuntamiento también ha intensificado los riesgos preventivos en el bosque de La Vallesa mediante los cañones del sistema inteligente Guardian, una actuación preventiva destinada a mantener húmedas las zonas forestales de mayor riesgo y dificultar la propagación de un posible incendio.

Asimismo, desde el Ayuntamiento recuerdan que el municipio dispone de cinco fuentes de agua refrigerada gratuita, distribuidas por diferentes puntos de la ciudad, para facilitar la hidratación de vecinos y visitantes durante los episodios de calor intenso.

Del mismo modo, permanecen ya habilitados los Refugios Climáticos con aire acondicionado en los centros educativos públicos de la ciudad que acogen la Escuela de Verano municipal, garantizando unas condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades estivales y el bienestar de los menores.