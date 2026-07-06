Torrent activa los refugios climáticos y los cañones de agua del Vedat: dónde protegerse de la ola de calor

La activación de refugios climáticos, fuentes refrigeradas, medidas de prevención forestal, con el encendido de los cañones de agua del Vedat, recomendaciones a la población y el refuerzo de la atención a colectivos vulnerables son las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Torrent, tras la reunión del Cecopal, frente a la ola de calor anunciada por AEMET y el 112 CV.

La reunión, presidida por la alcaldesa, Amparo Folgado, han participado miembros del equipo de gobierno, los secretarios generales del Ayuntamiento, la Abogada de la Ciudad, técnicos de las áreas de Intervención General, Servicios Sociales e Innovación e Informática, así como representantes de la Policía Local de Torrent, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y personal municipal implicado en la coordinación del dispositivo.

El objetivo ha sido el de analizar la situación meteorológica prevista para las próximas horas, coordinar las actuaciones municipales y dejar establecidas las medidas preventivas que se aplicarán durante este episodio de altas temperaturas, así como aquellas que puedan activarse por el cambio de la situación de alertas y avisos.

La reunión del Cecopal en el ayuntamiento de Torrent. / A. T.

Alerta amarilla y naranja

Según la información tratada en el Cecopal, este lunes 6 de julio Torrent se encuentra en aviso amarillo de AEMET por altas temperaturas entre las 12:00 y las 20:00 horas, así como en alerta amarilla del Centro de Coordinación de Emergencias. Además, se mantiene el nivel de preemergencia por incendios forestales extremo, nivel rojo, sin tormentas secas para hoy lunes.

Para mañana martes 7 de julio, la previsión eleva el aviso a nivel naranja de AEMET, también entre las 12:00 y las 20:00 horas. Además, el 112 CV mantiene la alerta roja por riesgo de incendios forestales, nivel 3 y sin riesgo de tormentas. AEMET también prevé para el miércoles aviso naranja por temperaturas máximas en la misma franja horaria, por lo que el Ayuntamiento continuará realizando seguimiento de la evolución meteorológica.

Cierre de paelleros y activación de cañones

Durante la reunión se ha acordado la clausura, precinto y cierre de los paelleros situados en las áreas recreativas de la Marxadella y la Canyada del Conill, así como la activación preventiva manual de los cañones de agua Sideinfo en El Vedat, a primera hora de la mañana, para favorecer el refresco de la zona, además de su activación automática cuando se cumplan las condiciones técnicas establecidas.

El Cecopal también ha acordado prohibir tracas, mascletàs y fuegos artificiales en todo el término municipal, recordar la prohibición vigente de realizar quemas agrícolas y recomendar evitar el uso de paelleros y barbacoas en parcelas privadas, especialmente ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales.

Refugios climáticos y fuentes de agua refrigerada

Asimismo, se ha activado la red municipal de refugios climáticos, integrada por el hall del Ayuntamiento de Torrent, la Biblioteca Metro, la Biblioteca de la Casa de la Cultura, la Sala de Lectura de Parc Central, la Casa de la Dona, Espai Jove y CIJ, el Centro de Mayores Virgen del Olivar y los cuatro centros sociales municipales.

A estos espacios se suman las fuentes de agua refrigerada situadas en Obispo Benlloch, Metro Avinguda, Avenida Olímpica, Pati Padre Deusa y El Vedat, que permanecen disponibles para la ciudadanía como puntos de apoyo frente a las altas temperaturas.

La alerta en la fachada del ayuntamiento. / A. T.

Ventiladores en los campus

Como medida adicional, el Ayuntamiento va a instalar ocho ventiladores industriales en los campus sociales y de Educación Especial, con el objetivo de reforzar la protección de los menores y usuarios más vulnerables ante el episodio de altas temperaturas.

En relación con las actividades al aire libre, se aconseja no realizar actividades físicas o deportivas durante las horas de mayor incidencia de la alerta. En el caso de los campus deportivos y escolares, se recomienda desarrollar las actividades en zonas de sombra o en espacios interiores, evitando en todo momento la exposición directa al sol.

El Cecopal también ha abordado las medidas extraordinarias que podrían adoptarse en caso de que la situación evolucionara a alerta roja por calor. En ese supuesto, el Ayuntamiento activaría las decisiones necesarias para proteger a la población, especialmente en relación con actividades al aire libre, instalaciones municipales, campus, uso del fuego y personal municipal que trabaja en el exterior, de acuerdo con los criterios técnicos y de prevención correspondientes.

Coordinación institucional

La Policía Local de Torrent ha informado de que mantiene activadas sus medidas preventivas internas, de acuerdo con el Plan de Riesgos Laborales, y que dispone de la planificación necesaria para movilizar efectivos en caso de necesidad. Policía Nacional y Guardia Civil han trasladado su plena colaboración y coordinación con la Policía Local, reforzando la comunicación operativa durante estos días.

Por su parte, Protección Civil participa en la vigilancia preventiva y en la activación de los sistemas Sideinfo de forma manual. Durante la reunión se ha recordado que estos cañones que se activan automáticamente cuando se cumplen las condiciones técnicas establecidas y, de forma preventiva, se van a activar de forma manual.

Cruz Roja ha trasladado su disponibilidad de voluntariado para apoyar, en caso necesario, los puntos habilitados como refugios climáticos y colaborar en la atención a personas mayores, menores, personas con enfermedades crónicas y colectivos especialmente sensibles al calor.

Además, desde Servicios Sociales, en coordinación con Policía Local, se mantiene el protocolo de atención a personas sin hogar, con el reparto de kits facilitados por la Generalitat Valenciana que incluyen protección solar, agua y enseres personales, así como la localización y seguimiento de personas en situación de calle.

Recomendaciones a la población

El Ayuntamiento recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones durante este episodio de calor: vigilar especialmente a niños, personas mayores o personas sensibles; comprobar su estado y que beban líquidos; realizar comidas ligeras con alimentos ricos en agua y sales minerales; beber abundante agua; evitar la exposición al sol; utilizar protección solar; vestir ropa ligera, de colores claros y cubrirse la cabeza.

También se recomienda evitar el ejercicio físico prolongado, especialmente en las horas centrales del día; no dejar nunca a personas ni mascotas en el interior de un vehículo cerrado; extremar la precaución en actividades que requieran esfuerzo físico y, en caso de padecer una enfermedad crónica, consultar con el médico si deben adoptarse medidas específicas de prevención ante episodios de calor intenso.

Información permanente a través de los canales municipales

El Ayuntamiento está difundiendo los avisos meteorológicos, las alertas y los principales consejos de prevención a través de sus canales oficiales de comunicación, redes sociales y el canal municipal de WhatsApp. Además, la pantalla informativa situada en la fachada del Ayuntamiento muestra información actualizada sobre los avisos emitidos por AEMET y el 112CV, así como recomendaciones dirigidas a los vecinos y vecinas para prevenir golpes de calor y afrontar este episodio con seguridad.

El consistorio recomienda consultar únicamente fuentes oficiales y prestar atención a las posibles actualizaciones de los avisos durante los próximos días.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “la prioridad absoluta del Ayuntamiento es proteger a las personas, anticiparnos a los riesgos y coordinar todos los recursos municipales y de emergencias para responder con eficacia ante cualquier incidencia”.

Folgado ha subrayado que “Torrent cuenta con un dispositivo preparado, coordinado y en seguimiento permanente con AEMET, el 112 CV y todos los cuerpos y entidades implicadas, porque ante una ola de calor no solo hay que actuar, sino también prevenir, informar y proteger especialmente a quienes más lo necesitan”.

La alcaldesa también ha querido agradecer “la implicación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, técnicos municipales y áreas del Ayuntamiento, que vuelven a demostrar una enorme capacidad de trabajo conjunto al servicio de los vecinos y vecinas de Torrent”.

“Pedimos a la ciudadanía responsabilidad, prudencia y sentido común. Son días para evitar riesgos innecesarios, hidratarse, protegerse del sol, estar pendientes de las personas mayores, de los niños y de quienes viven solos, y seguir siempre las recomendaciones oficiales”, ha concluido Folgado.