Fiestas Patronales
Torrent exalta a los cargos festeros de Moros y Cristianos 2026
El Ágora del Parc Central acoge la exaltación de Inmaculada Vallejo como capitana cristiana mientras que Benjamín Sancho es el capitán moro
Las alféreces son María Ros y Amparo Planells
El Ágora del Parc Central acogió la exaltación de los cargos festeros de Moros y Cristianos de Torrent 2026, uno de los actos más destacados del calendario festero, que reunió a representantes de las filaes y comparsas, autoridades, festeros y vecinos en una velada cargada de emoción, tradición y sentimiento.
La celebración comenzó con un cóctel de bienvenida, amenizado con actuaciones de baile y música, que dio paso al acto protocolario de exaltación. La ceremonia estuvo presentada por la periodista y comunicadora torrentina Chus Lacort Ricart, integrante de la filà cristiana Na Violant, quien fue la encargada de conducir un acto marcado por el reconocimiento a quienes representarán la fiesta durante el próximo año.
A continuación, subieron al escenario el presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent (FMCT), Xavi Santa María, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, para recibir a los cargos festeros de 2026.
Alféreces y capitanes
En primer lugar, fueron presentados las alféreces: María Ros Esteve, de la filà Els Forquers, y Amparo Planells Pérez, de la comparsa Buadin'ss. Posteriormente accedieron al escenario los capitanes: Inmaculada Vallejo Mora, de la filà Orde de Santa Maria de Montesa, como capitana cristiana; y Benjamín Sancho Ridaura, de la comparsa Piratas Berberiscos, como capitán moro.
Durante sus intervenciones, los cuatro cargos trasladaron su agradecimiento a sus respectivas filaes y comparsas, así como a toda la familia festera de Torrent, mostrando su compromiso e ilusión por representar a la fiesta durante este ejercicio. Como recuerdo de este momento tan especial, el presidente de la FMCT hizo entrega a los nuevos cargos de los estandartes conmemorativos que simbolizan su nombramiento. Seguidamente, la alcaldesa de Torrent impuso las medallas institucionales a los capitanes Inmaculada y Benjamín, en uno de los momentos más solemnes de la noche.
En su intervención, el presidente de la FMCT, Xavi Santa María, quiso agradecer el trabajo y la implicación de todas las filaes y comparsas que hacen posible la grandeza de la fiesta. "Las fiestas de Moros y Cristianos son el resultado del esfuerzo colectivo de cientos de personas que, año tras año, trabajan con ilusión para engrandecer nuestras tradiciones. Gracias a todas las filas, comparsas, colaboradores y patrocinadores por vuestro compromiso. Ha sido un auténtico honor presidir esta federación y vivir junto a vosotros tantos momentos inolvidables".
Santa María se despide
Santa María recordó además que este será su último año al frente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent, despidiéndose con palabras de agradecimiento hacia toda la familia festera por la confianza depositada en él durante su mandato.
Por su parte, la alcaldesa, Amparo Folgado, destacó la importancia que tienen los Moros y Cristianos dentro de las fiestas patronales de la ciudad. "Los Moros y Cristianos son uno de los grandes emblemas de nuestras fiestas patronales en honor a los Santos Abdón y Senén. Gracias al trabajo de las filaes y comparsas, Torrent cuenta con una celebración que es un auténtico referente en toda la Comunitat Valenciana. Quiero felicitar a los nuevos cargos festeros y animarles a disfrutar intensamente de una experiencia única e irrepetible".
Del 24 al 30 de julio
La primera edil invitó asimismo a vecinos y visitantes a disfrutar de todos los actos programados entre el 24 y el 30 de julio, entre los que destacan la Conquista y Reconquista de la Torre, la entraeta Infantil y la Gran Entrada Mora y Cristiana, que tendrá lugar el 29 de julio de 2026, uno de los eventos más multitudinarios y espectaculares de las fiestas.
La exaltación concluyó con un castillo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Torrent, dando paso a la cena de hermandad celebrada en el Ágora del Parc Central. La velada continuó con la actuación musical de PMK y Coquí Selection, poniendo el broche final a una noche que marca oficialmente el inicio del camino de los nuevos cargos festeros hacia las fiestas patronales de 2026.
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