Torrent exalta a los cargos festeros de Moros y Cristianos 2026

El Ágora del Parc Central acogió la exaltación de los cargos festeros de Moros y Cristianos de Torrent 2026, uno de los actos más destacados del calendario festero, que reunió a representantes de las filaes y comparsas, autoridades, festeros y vecinos en una velada cargada de emoción, tradición y sentimiento.

La celebración comenzó con un cóctel de bienvenida, amenizado con actuaciones de baile y música, que dio paso al acto protocolario de exaltación. La ceremonia estuvo presentada por la periodista y comunicadora torrentina Chus Lacort Ricart, integrante de la filà cristiana Na Violant, quien fue la encargada de conducir un acto marcado por el reconocimiento a quienes representarán la fiesta durante el próximo año.

Un momento de la cena. / A. T.

A continuación, subieron al escenario el presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent (FMCT), Xavi Santa María, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, para recibir a los cargos festeros de 2026.

Alféreces y capitanes

En primer lugar, fueron presentados las alféreces: María Ros Esteve, de la filà Els Forquers, y Amparo Planells Pérez, de la comparsa Buadin'ss. Posteriormente accedieron al escenario los capitanes: Inmaculada Vallejo Mora, de la filà Orde de Santa Maria de Montesa, como capitana cristiana; y Benjamín Sancho Ridaura, de la comparsa Piratas Berberiscos, como capitán moro.

Amparo Planells Pérez, de la comparsa Buadin'ss. / A. T.

Durante sus intervenciones, los cuatro cargos trasladaron su agradecimiento a sus respectivas filaes y comparsas, así como a toda la familia festera de Torrent, mostrando su compromiso e ilusión por representar a la fiesta durante este ejercicio. Como recuerdo de este momento tan especial, el presidente de la FMCT hizo entrega a los nuevos cargos de los estandartes conmemorativos que simbolizan su nombramiento. Seguidamente, la alcaldesa de Torrent impuso las medallas institucionales a los capitanes Inmaculada y Benjamín, en uno de los momentos más solemnes de la noche.

En su intervención, el presidente de la FMCT, Xavi Santa María, quiso agradecer el trabajo y la implicación de todas las filaes y comparsas que hacen posible la grandeza de la fiesta. "Las fiestas de Moros y Cristianos son el resultado del esfuerzo colectivo de cientos de personas que, año tras año, trabajan con ilusión para engrandecer nuestras tradiciones. Gracias a todas las filas, comparsas, colaboradores y patrocinadores por vuestro compromiso. Ha sido un auténtico honor presidir esta federación y vivir junto a vosotros tantos momentos inolvidables".

Santa María se despide

Santa María recordó además que este será su último año al frente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent, despidiéndose con palabras de agradecimiento hacia toda la familia festera por la confianza depositada en él durante su mandato.

Benjamín Sancho Ridaura, de la comparsa Piratas Berberiscos. / A. T.

Por su parte, la alcaldesa, Amparo Folgado, destacó la importancia que tienen los Moros y Cristianos dentro de las fiestas patronales de la ciudad. "Los Moros y Cristianos son uno de los grandes emblemas de nuestras fiestas patronales en honor a los Santos Abdón y Senén. Gracias al trabajo de las filaes y comparsas, Torrent cuenta con una celebración que es un auténtico referente en toda la Comunitat Valenciana. Quiero felicitar a los nuevos cargos festeros y animarles a disfrutar intensamente de una experiencia única e irrepetible".

Del 24 al 30 de julio

La primera edil invitó asimismo a vecinos y visitantes a disfrutar de todos los actos programados entre el 24 y el 30 de julio, entre los que destacan la Conquista y Reconquista de la Torre, la entraeta Infantil y la Gran Entrada Mora y Cristiana, que tendrá lugar el 29 de julio de 2026, uno de los eventos más multitudinarios y espectaculares de las fiestas.

Inmaculada Vallejo Mora, de la filà Orde de Santa Maria de Montesa, capitana cristiana. / A. T.

La exaltación concluyó con un castillo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Torrent, dando paso a la cena de hermandad celebrada en el Ágora del Parc Central. La velada continuó con la actuación musical de PMK y Coquí Selection, poniendo el broche final a una noche que marca oficialmente el inicio del camino de los nuevos cargos festeros hacia las fiestas patronales de 2026.