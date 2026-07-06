Torrent prioriza la reconstrucción tras la dana y avanza en la definición de su marco estratégico de ciudad

El Ayuntamiento de Torrent prioriza, a través de la Oficina de Estrategia, Seguimiento de Proyectos y Transformación de la Ciudad (OEST), el seguimiento técnico, económico y administrativo de la recuperación tras la dana. Paralelamente, trabaja en el estudio del marco estratégico que permitirá ordenar las prioridades municipales a medio y largo plazo.

La OEST actúa como una herramienta transversal y orientada a resultados para compartir información, alinear esfuerzos, anticipar riesgos y convertir las decisiones en tareas concretas, responsables y plazos.

La oficina se ha consolidado como un espacio estable de trabajo en el que participan Presidencia, Coordinación, las vocalías técnicas, Secretaría y los servicios municipales que deben intervenir en función de cada asunto. Esta composición permite incorporar desde el inicio las perspectivas técnica, económica, jurídica y gestora, evitando que los proyectos avancen de forma aislada o desconectados de la estrategia general de la ciudad.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “la prioridad es avanzar con rigor y responsabilidad en la reconstrucción, preparando al mismo tiempo una ciudad más segura, resiliente y moderna”. Folgado ha agradecido “la implicación y el esfuerzo de todos los servicios y departamentos municipales, del personal técnico, de las secretarías y de los servicios jurídicos, cuyo trabajo resulta esencial para sacar adelante actuaciones de esta complejidad con todas las garantías”.

Reconstrucción y seguimiento integral

La oficina realiza un control individualizado de las intervenciones ejecutadas durante la emergencia y de los proyectos posteriores de reconstrucción, reforzando su trazabilidad presupuestaria, documental y administrativa desde la planificación hasta la ejecución y justificación. La magnitud y complejidad de estas actuaciones requieren una gestión especialmente rigurosa y herramientas que permitan conocer su evolución.

Además del control de su evolución, la OEST trabaja en la correcta ordenación presupuestaria y documental de las actuaciones, la elaboración y aprobación de las memorias necesarias y la detección anticipada de incidencias relacionadas con los plazos, la imputación de los gastos o la tramitación de los expedientes. Los proyectos comprenden la recuperación de infraestructuras y espacios afectados, así como actuaciones destinadas a mejorar la seguridad y reforzar la capacidad de respuesta de la ciudad ante futuros episodios adversos.

Para reforzar este control se ha validado un modelo específico de seguimiento de los proyectos vinculados a la dana, que ofrece una visión conjunta de su estado y facilita la preparación de la información económica y administrativa necesaria para la toma de decisiones.

El seguimiento incorpora también la vertiente social de la recuperación, con actuaciones dirigidas a Servicios Sociales, infancia, adolescencia y juventud en las zonas afectadas. Asimismo, comprende la preparación y justificación de proyectos vinculados al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y las asistencias técnicas de la Agenda Urbana, para que los recursos disponibles se traduzcan en actuaciones viables y útiles para Torrent.

La concejala Amparo Chust ha señalado que “la fuerte implicación de las personas participantes refleja la voluntad de aprovechar la OEST como una herramienta estratégica para compartir información, mejorar la coordinación interna y avanzar de forma conjunta hacia los objetivos municipales. Este modelo ayuda a detectar dificultades, fijar prioridades y agilizar la consecución de resultados”.

Un marco estratégico para el futuro de Torrent

Aunque la reconstrucción constituye la prioridad actual, el Ayuntamiento trabaja de forma paralela en la definición del marco estratégico que orientará los proyectos de futuro. Esta planificación integrará la Agenda Urbana, la resiliencia, la modernización municipal, la captación de financiación y la evaluación de resultados, conectando la gestión cotidiana con una visión global de ciudad.

La OEST contribuirá a vincular las decisiones técnicas, económicas y jurídicas con los objetivos generales de ciudad, de modo que los proyectos respondan a una planificación común y su seguimiento pueda estructurarse mediante ejes, indicadores y resultados. Este enfoque permitirá anticipar necesidades y mejorar la preparación de nuevas iniciativas estratégicas.

Inteligencia artificial aplicada a la gestión municipal

En este marco, la OEST incorpora la inteligencia artificial y la estrategia de datos como una línea de trabajo destinada a mejorar el análisis de la información, el seguimiento de los proyectos y la toma de decisiones municipales.

La preparación del Plan de Inteligencia Artificial y Datos de Torrent permitirá identificar aplicaciones concretas que contribuyan a simplificar procesos, prestar apoyo a los servicios municipales y evaluar con mayor precisión el desarrollo de las actuaciones. Su implantación se plantea de forma progresiva, responsable y segura, mediante criterios comunes que garanticen un uso adecuado de estas herramientas al servicio de la administración y de la ciudadanía.

La OEST impulsa, además, mejoras internas para reforzar la capacidad de ejecución municipal, como la ordenación documental, el acceso a los expedientes electrónicos aprovechando la potencialidad de su gestión integral, la colaboración con el Archivo municipal, la simplificación de las herramientas de seguimiento y la preparación de documentación para nuevas ayudas.

Estas actuaciones, junto con las líneas de Torrent Moderniza y la revisión de la ordenanza de administración electrónica, buscan avanzar hacia una administración más ágil, eficiente, cercana e inclusiva. Al mismo tiempo, contribuirán a reforzar la seguridad jurídica y económica de los procedimientos y a reducir posibles incidencias durante la tramitación, ejecución y justificación de los proyectos.