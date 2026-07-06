La Canyada exige a FGV soluciones urgentes por las retenciones en los pasos a nivel

La movilidad diaria en la urbanización de la Canyada de Paterna vuelve a situarse en el centro de las quejas vecinales. La Asociación Vecinal de La Canyada ha exigido a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) una actuación “inmediata” para corregir la mala sincronización de las barreras de los pasos a nivel y de los pasos entre andenes. Una situación que, según denuncia el colectivo, provoca "retenciones, esperas prolongadas y problemas de accesibilidad" dentro del barrio.

La entidad vecinal asegura que las barreras permanecen cerradas “durante varios minutos” antes de que pasen los trenes, lo que genera colas de vehículos en los accesos afectados y dificulta la movilidad interna de la Canyada. A las molestias para conductores y peatones se suma, según la asociación, el "impacto ambiental" derivado de los vehículos detenidos con el motor en marcha, con emisiones contaminantes “innecesarias” mientras no circula ningún convoy.

Exigen más frecuencia en los trenes

La queja no se limita a los pasos a nivel. Los vecinos también señalan la insuficiente frecuencia de paso de los trenes, especialmente en las horas de mayor demanda. La consecuencia, sostienen, es que los convoyes circulan con una ocupación elevada y que muchos usuarios se ven obligados a viajar en vagones saturados, un problema que deteriora la calidad del servicio y desincentiva el uso del transporte público.

La asociación considera que FGV "conoce desde hace tiempo esta situación" y reclama que se pase “de los diagnósticos a los hechos”. En concreto, pide ejecutar las actuaciones técnicas necesarias para ajustar la sincronización de las barreras y "reducir el tiempo de cierre sin comprometer la seguridad ferroviaria".

Adaptarse a la demanda de usuarios

El colectivo vecinal también reclama un aumento de frecuencias y una planificación del servicio adaptada a la demanda real de usuarios. A su juicio, la Canyada “no puede seguir soportando” un problema que afecta a la movilidad, la seguridad, la calidad del aire y la calidad de vida de los residentes.

Calendario y plazos de ejecución

Además, la entidad solicita a FGV un calendario concreto de actuaciones y plazos de ejecución, así como un compromiso firme para resolver una situación que, asegura, se ha prolongado durante demasiado tiempo. “La vecindad no reclama promesas ni nuevos estudios. Reclama soluciones”, subraya el comunicado de los vecinos.

Acceso al apeadero de la Vallesa desde el Plantío

Entre las reivindicaciones pendientes, la entidad incluye también la creación de un acceso peatonal al apeadero de FGV en la Vallesa desde el Plantío, una actuación que, según defiende, mejoraría la accesibilidad, fomentaría el uso del transporte público y evitaría desplazamientos innecesarios en vehículo privado.