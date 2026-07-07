La Aliança per l’Emergència Climàtica exige al Ayuntamiento de Paterna instalar carteles para advertir del cierre de la Vallesa ante el riesgo por incendio

La Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber ha reclamado al Ayuntamiento de Paterna que instale de forma inmediata carteles informativos en los principales accesos al bosque de la Vallesa para advertir de la prohibición de acceder al paraje mientras permanezca vigente la situación de riesgo extremo de incendios.

La petición se produce después de que la Conselleria de Medio Ambiente decretara el cierre de acceso a los parques naturales de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la ola de calor y del nivel máximo de preemergencia por riesgo de incendios forestales.

Según explica el colectivo ecologista en un comunicado, la decisión de la Generalitat "camina en la dirección" de las propias reivindicaciones que viene planteando desde hace tiempo. La plataforma asegura haber trasladado en diversas reuniones al director general de Medio Natural y a la directora en funciones del Parque Natural del Túria, Lidia Romero, la conveniencia de establecer un protocolo permanente que restrinja automáticamente el acceso a los parques naturales cada vez que se active la "bandera roja" por riesgo máximo de incendio, de forma similar a las restricciones que se aplican en las playas cuando se prohíbe el baño.

Cartelería difundida por el Ayuntamiento de l'Eliana. / Aliança per l’Emergència Climàtica

Falta de información

No obstante, la Aliança considera que la información facilitada por el Ayuntamiento de Paterna resulta "insuficiente". En este sentido, señala que, mientras el Ayuntamiento de l'Eliana ha colocado carteles físicos en los accesos a la Vallesa para informar de la prohibición de entrar a pie, en bicicleta o en vehículo, el consistorio paternero "se ha limitado" a difundir la medida a través de su página web, redes sociales y bandos municipales.

"Una buena parte de la población, especialmente los visitantes de mayor edad o quienes acuden de forma espontánea, no está pendiente de las redes sociales. Es muy probable que accedan al bosque sin saber que está prohibido porque el consistorio no ha señalizado el terreno", afirma la plataforma.

Por ello, propone aprovechar las barreras ya existentes y los paneles informativos situados en distintos accesos al parque para colocar de manera inmediata avisos sobre las restricciones vigentes.

"Pulmón metropolitano"

La organización recuerda además que la Vallesa es uno de los espacios forestales más frecuentados del área metropolitana de València y advierte de la elevada presión de visitantes que soporta. Asimismo, subraya que el municipio ya sufrió un grave incendio forestal en 1994 y recuerda que, según las estadísticas, "el 80% de los incendios forestales se deben a causas humanas, ya sean imprudencias, negligencias o accidentes".

"Limitar el acceso es la medida de prevención más eficaz, pero solo funciona si la población está debidamente informada sobre el terreno. Por ello, instamos al Ayuntamiento de Paterna a actuar con la máxima celeridad y a colocar los carteles informativos sin perder un minuto más", concluye la Aliança per l’Emergència Climàtica en su comunicado.