Burjassot digitaliza los libros de registro del cementerio municipal

Con el objetivo de ayudar a la ciudadanía y a los visitantes que van a visitar a sus seres queridos al cementerio a la hora de encontrar su ubicación, el Ayuntamiento de Burjassot ha iniciado los trabajos para la digitalización de sus libros de registro del camposanto que culminará con la instalación de un punto informativo de consulta en el propio cementerio.

Los libros de registro del cementerio son los archivos oficiales que recogen las inhumaciones, exhumaciones y titularidades de nicho. En ocasiones, hay personas que se desplazan desde otras localidades y desconocen la ubicación de los nichos de sus familiares o amigos y, ante esta situación, el Consistorio quiere facilitarles que puedan encontrarlos.

Primera fase

Actualmente, se ha iniciado la primera fase de la digitalización en la que una empresa especializada en la materia va a proceder, en un entorno seguro, al escaneo de los libros antiguos de registro que están en posesión del Ayuntamiento. Esta primera acción creará una imagen fija a la par que evitará el deterioro de los libros.

Tras esta primera fase se procederá al volcado de datos en una base que se cotejará con los nichos existentes actualmente en el cementerio con el objetivo de que todo concuerde y se pueda crear un mapa real y actualizado del citado espacio.

Punto informativo

En una última fase, y con el citado mapa elaborado, se ubicará un punto informativo que contendrá toda la información digitalizada en la entrada del cementerio donde se podrá consultar la ubicación de los nichos y/o columbarios.