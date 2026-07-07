Cine gratis en las playas de estos municipios de la provincia de Valencia: fechas y películas

El programa Cine en las Playas de la Diputación de Valencia regresará este verano con un total de 46 proyecciones gratuitas repartidas entre 23 playas y municipios de la provincia. La iniciativa, impulsada por el área de Turismo que dirige el diputado Pedro Cuesta en colaboración con los ayuntamientos participantes, se celebrará del 9 de julio al 28 de agosto.

Según ha explicado Cuesta, el objetivo del programa es "dinamizar los municipios con actividad turística y promover entre nuestros visitantes el disfrute de las numerosas experiencias que ofrece toda la provincia en este periodo".

Las sesiones tendrán lugar en la playa interior de Playamonte (Navarrés) y en las playas de Alboraia, Bellreguard, Canet d'en Berenguer, Cullera, Daimús, El Perelló, El Puig de Santa Maria, Gandia, la Pobla de Farnals, Mareny de Barraquetes, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Miramar, Oliva, Piles, Puçol, Sagunt, Sueca, Tavernes de la Valldigna y Xeraco.

Cartelera por municipios

Cada localidad acogerá dos proyecciones nocturnas, siempre a las 22.00 horas.

La Pobla de Farnals: Amigos Imaginarios (9 de julio) y Los Pitufos (28 de agosto).

Amigos Imaginarios (9 de julio) y Los Pitufos (28 de agosto). El Puig de Santa Maria: Cómo entrenar a tu dragón (10 de julio) y Wolfgang Extraordinario (6 de agosto).

Cómo entrenar a tu dragón (10 de julio) y Wolfgang Extraordinario (6 de agosto). Puçol: Amigos Imaginarios (11 de julio) y Robot Salvaje (1 de agosto).

Amigos Imaginarios (11 de julio) y Robot Salvaje (1 de agosto). Sagunt: Sonic 3: La película (12 de julio) y Jurassic World: El Renacer (9 de agosto).

Sonic 3: La película (12 de julio) y Jurassic World: El Renacer (9 de agosto). Tavernes de la Valldigna: Robot Salvaje (13 de julio) y Lilo & Stitch (24 de agosto).

Robot Salvaje (13 de julio) y Lilo & Stitch (24 de agosto). Mareny de Barraquetes: Súper Agente Hitpig (14 de julio) y Jurassic World: El Renacer (11 de agosto).

Súper Agente Hitpig (14 de julio) y Jurassic World: El Renacer (11 de agosto). Daimús: Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro (15 de julio) y ¿Quién es quién? (12 de agosto).

Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro (15 de julio) y ¿Quién es quién? (12 de agosto). Alboraia: Cómo entrenar a tu dragón (16 de julio) y Sonic 3 (7 de agosto).

Cómo entrenar a tu dragón (16 de julio) y Sonic 3 (7 de agosto). Sueca: Robot Salvaje (17 de julio) y Dalia y el Libro Rojo (8 de agosto).

Robot Salvaje (17 de julio) y Dalia y el Libro Rojo (8 de agosto). El Perelló: Jurassic World: El Renacer (18 de julio) y Lilo & Stitch (16 de agosto).

Jurassic World: El Renacer (18 de julio) y Lilo & Stitch (16 de agosto). Cullera: Elli y el equipo de los monstruos (19 de julio) y Lilo & Stitch (23 de agosto).

Elli y el equipo de los monstruos (19 de julio) y Lilo & Stitch (23 de agosto). Canet d'en Berenguer: Wolfgang Extraordinario (20 de julio) y La luz de Aisha (10 de agosto).

Wolfgang Extraordinario (20 de julio) y La luz de Aisha (10 de agosto). Xeraco: El Especialista (21 de julio) y Los Futbolísimos (4 de agosto).

El Especialista (21 de julio) y Los Futbolísimos (4 de agosto). Oliva: Wicked (22 de julio) y Robot Salvaje (19 de agosto).

Wicked (22 de julio) y Robot Salvaje (19 de agosto). Massalfassar: Jurassic World: El Renacer (23 de julio) y Tipos Malos 2 (15 de agosto).

Jurassic World: El Renacer (23 de julio) y Tipos Malos 2 (15 de agosto). Meliana: Jurassic World: El Renacer (24 de julio) y Policán (21 de agosto).

Jurassic World: El Renacer (24 de julio) y Policán (21 de agosto). Bellreguard: Wicked (25 de julio) y Los Exploradores: Gigantes (22 de agosto).

Wicked (25 de julio) y Los Exploradores: Gigantes (22 de agosto). Piles: Cómo entrenar a tu dragón (26 de julio) y Wolfgang Extraordinario (5 de agosto).

Cómo entrenar a tu dragón (26 de julio) y Wolfgang Extraordinario (5 de agosto). Massamagrell: Lilo & Stitch (27 de julio) y Wicked (19 de agosto).

Lilo & Stitch (27 de julio) y Wicked (19 de agosto). Miramar: Jurassic World: El Renacer (28 de julio) y Transformers One (26 de agosto).

Jurassic World: El Renacer (28 de julio) y Transformers One (26 de agosto). Navarrés (Playamonte): Lilo & Stitch (30 de julio) y Cómo entrenar a tu dragón (20 de agosto).

Lilo & Stitch (30 de julio) y Cómo entrenar a tu dragón (20 de agosto). Gandia: Robot Salvaje (31 de julio) y Amigos Imaginarios (14 de agosto).

Talleres y promoción turística

Además de las proyecciones, el programa incluirá actividades infantiles, talleres creativos y juegos entre las 18.00 y las 20.30 horas, así como acciones de animación para dar a conocer el patrimonio cultural, natural y turístico de la provincia.

Junto a cada espacio de proyección también se instalará un punto de información desde el que se promocionarán tanto la película programada como la oferta turística de los municipios valencianos.

Pedro Cuesta ha destacado que esta iniciativa permite que "los visitantes de nuestros municipios puedan disfrutar de las playas durante todo el día y aprovechar también su estancia para conocer otros destinos de nuestro territorio, complementando la oferta turística local y dinamizando toda la provincia".