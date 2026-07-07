Compromís elige a Miguel Ángel Lavara, de 23 años, como candidato a la alcaldía de Burjassot para 2027

Compromís per Burjassot ya tiene candidato para las elecciones municipales de 2027. La asamblea local de la formación valencianista ha elegido a Miguel Ángel Lavara como alcaldable para los comicios previstos en mayo del próximo año, en una apuesta clara por la "renovación generacional y por un perfil joven vinculado a la vida social, cultural y asociativa de la Ciutat dels Sitges.

Nacido y criado en Burjassot, Lavara tiene 23 años. Estudió en el Colegio La Natividad y en el IES Vicent Andrés Estellés, y posteriormente se graduó en Economía por la Universitat de València. Actualmente trabaja en el sector financiero, en la misma empresa en la que realizó sus prácticas extracurriculares, según ha destacado la formación.

Maria Viu no repite de cabeza de cartel

Su designación supone un relevo respecto a la candidatura de 2023, que estuvo encabezada por Maria Viu. Y Lavara ya era uno de los perfiles más jóvenes de la lista. En las municipales de 2023, Compromís concurrió en Burjassot bajo la marca Acord per Guanyar, candidatura que obtuvo 1.687 votos, el 9,23% y dos concejales.

Más allá de su trayectoria académica y profesional, Compromís subraya el arraigo local de Lavara. El nuevo alcaldable forma parte de la directiva de la Agrupación Musical Los Silos, participa en las fiestas patronales como Clavari de Sant Roc y ejerce actualmente como secretario comarcal de Joves PV de l’Horta Nord. La coalición presenta este perfil como una combinación de juventud, formación, experiencia asociativa y conocimiento directo de Burjassot.

Construir una alternativa "sólida"

Con esta elección, la formación valencianista abre una nueva etapa política en la ciudad con el objetivo de construir una alternativa "sólida" de cara a 2027. Compromís enmarca la candidatura en una apuesta por una Burjassot “más sostenible, más próspera y con más oportunidades para todas las generaciones”, con una forma de hacer política basada, según la organización, en la proximidad, la escucha activa y el contacto con la realidad diaria del municipio.

La elección del nuevo candidato llega con más de diez meses de margen respecto a la cita electoral y permite a Compromís empezar a perfilar su proyecto municipal con tiempo.

"Afronto este reto con mucha ilusión"

“Burjassot es el pueblo donde he crecido, donde he estudiado, donde he hecho amistades y donde he decidido implicarme para devolver todo lo que me ha dado. Afronto este reto con mucha ilusión, responsabilidad y con la convicción de que tenemos un potencial enorme para seguir avanzando”, ha señalado Lavara tras su designación.