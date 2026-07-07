La estación de metro de Paiporta estrena tres marquesinas para resguardarse del sol

Los usuarios de la estación de Metrovalencia de Paiporta ya pueden refugiarse del sol bajo las nuevas marquesinas que ha instalado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y que ya están abiertas. Hasta ahora, el calor que ha hecho estos días, obligaba a los viajeros a agolparse en las escasas zonas de sombra junto a los tornos o en las escaleras, mientras concluían las obras de instalación de estos elementos, uno en el andén dirección Valencia y otros dos en dirección Torrent.

La estación de Paiporta se abrió al público el 27 de junio de 2025, una vez completado el proceso construcción del edificio principal y la reconstrucción de los andenes e infraestructuras ferroviarias que quedaron arrasadas, tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Instalación de marquesinas

FGV comenzó a instalar en el mes de junio estas tres nuevas marquesinas en el andén del edificio principal, en dirección València, y otras dos en el andén de enfrente, en dirección Torrent y Castelló. Estas nuevas estructuras han quedado integradas en el conjunto de la nueva estación de Paiporta y se suman al resto de instalaciones totalmente renovadas.

Reconstrucción de la estación

El proceso de reconstrucción tras la dana permitió dotar al municipio de un nuevo edificio más cómodo y accesible, gracias a los dos ascensores de que dispone, con una inversión superior a los seis millones de euros.

De manera paralela, FGV ejecutó las obras de rehabilitación del puente ferroviario sobre el barranco del Poyo en Paiporta, con una inversión que supera los cinco millones de euros. La reconstrucción de la estación y del puente ferroviario de Paiporta fue un paso fundamental para recuperar el servicio de Metrovalencia en el tramo, primero, hasta Torrent para las Líneas 2 y 7, y, posteriormente, hasta Castelló, destino final de la Línea 1 (Bétera-Castelló).