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Éxito de la primera edición de “Celebra Paiporta” con más de 1.200 asistentes

El pinar del CEIP Jaume I se convierte en un gran espacio de música en directo con conciertos, sesiones de música electrónica y zonas de restauración y descanso durante toda la jornada

El pinar del CEIP Jaume I se convierte en un gran espacio de música en directo, restauración y descanso.

El pinar del CEIP Jaume I se convierte en un gran espacio de música en directo, restauración y descanso. / Patricia Vargas

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Redacción Levante-EMV

Paiporta

Más de 1.200 personas participaron en la primera edición de “Celebra Paiporta”, un éxito de participación que llenó el pinar del CEIP Jaume I en una jornada marcada por la música en directo, la convivencia y el ambiente festivo.

A lo largo de todo el día, el público pudo disfrutar de una programación musical que combinó conciertos y sesiones de música electrónica de la mano de Carlangas, Animal Persona, Ley DJ, Fran Hernández, Gregori y Cris Cross, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro para vecinos, vecinas y visitantes.

Gastronomía

El evento también contó con una zona de restauración con diversas propuestas gastronómicas y un espacio de descanso con mesas y sillas, pensado para que las personas asistentes pudieran disfrutar de la jornada con comodidad entre actuación y actuación.

La vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, ha valorado muy positivamente la acogida de la iniciativa y ha destacado que “la respuesta de la ciudadanía confirma que Paiporta tiene ganas de disfrutar de propuestas culturales de calidad en espacios públicos. Celebra Paiporta ha nacido con la voluntad de convertirse en una cita de referencia, un espacio de encuentro en torno a la música”.

Convivencia

Además, la vicealcaldesa también ha destacado que “hemos diseñado este evento pensando tanto en las personas asistentes como en el vecindario. Por ello, se ha celebrado en un espacio adecuado y en un horario que permite disfrutar de la música sin interferir en el descanso nocturno. La gran afluencia de público demuestra que es posible impulsar actividades de ocio de calidad compatibles con la convivencia en nuestro municipio”.

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha afirmado que “este es el camino que vamos a seguir desarrollando, ofreciendo una programación cultural de calidad que haga de Paiporta un municipio cada vez más vivo”.

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Con esta primera edición, el Ayuntamiento consolida una nueva propuesta cultural gratuita que refuerza la oferta de ocio del municipio y apuesta por la música en directo como elemento de cohesión social y dinamización de los espacios públicos.

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