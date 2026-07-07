Obituario
Fallece el histórico profesor y exdirector de La Salle Paterna, Amado Gracia
El religioso lasaliano desarrolló diversas funciones en el centro educativo, dejando una huella imborrable en varias generaciones de alumnos
El Colegio La Salle Paterna ha comunicado el fallecimiento del hermano Amado Gracia, religioso lasaliano que desempeñó durante años diferentes responsabilidades en el centro educativo, donde ejerció como profesor, director general y director del centro.
La noticia la ha dado a conocer el propio colegio a través de un comunicado en el que expresa su pesar por la pérdida de quien formó parte de la comunidad educativa y dejó huella en varias generaciones de alumnos. "Comunicamos la triste noticia del fallecimiento del Hno. Amado Gracia, quien fue profesor, Director General y Director del Internado del Colegio La Salle Paterna y que muchos recordaréis", señala el centro.
Desde La Salle Paterna han querido recordar su trayectoria y agradecer su dedicación a la misión educativa lasaliana. "Pedimos por su eterno descanso y rezamos por él, dando gracias a Dios por su vida de servicio y entrega entre nosotros a la misión Lasaliana", recoge el comunicado.
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