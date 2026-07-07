Cultura
El Festival de Cine de Paterna acoge el preestreno de la comedia veraniega “Haciendo amigos”
El director de la cinta, David Marqués, será el encargado de la presentación, que tendrá lugar mañana, 7 de julio, en los cines Kinépolis de la localidad
El Festival de Cine de Paterna acoge el próximo martes, 7 de julio, el preestreno de la comedia “Haciendo amigos”, la nueva película producida por Santiago Segura y dirigida por el valenciano David Marqués. El evento contará con la presencia del propio realizador, responsable nominado al Goya por el guion de “Campeones”.
“Haciendo amigos” propone una historia donde los prejuicios saltan por los aires y los personajes se ven obligados a descubrir a los demás desde una nueva mirada. Antonio (Antonio Resines) y Félix (Quim Gutiérrez) son una pareja de atracadores que, en una accidentada huida, se cruzan con Eva (Megan Montaner), monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad. Eva confunde a Félix con Ángel, un nuevo miembro del grupo al que no conoce y están esperando. Aprovechando la confusión, los atracadores consiguen escabullirse, sin saber que les espera un retiro creativo de una semana con el entrañable grupo.
Estreno, el 10 de julio
“Haciendo amigos” llegará exclusivamente a los cines españoles el 10 de julio.
Mediante los Preestrenos del Festival Antonio Ferrandis, el Ayuntamiento de Paterna y Kinépolis llevan casi una década consolidando la conexión entre Valencia y los principales nombres que integran el cine español a través de diferentes preestrenos y presentaciones especiales.
A lo largo de sus más de 100 preestrenos, el ciclo ha contado con la presencia de grandes figuras de nuestra industria y ha recibido a más de 30.000 espectadores.
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