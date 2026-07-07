La juventud de Torrent impulsa una gran campaña de donación de sangre.

Mantener unas reservas de sangre suficientes constituye uno de los retos permanentes del sistema sanitario, ya que este recurso tiene una vida útil limitada y su disponibilidad resulta esencial para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, trasplantes y urgencias hospitalarias. Con el objetivo de contribuir a esta necesidad, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent – en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y el Centro de Información Juvenil (CIJ) – ha organizado una jornada especial de donación de sangre el próximo martes 14 de julio en el CIJ de Torrent – l'Espai.

La iniciativa convierte a la juventud de Torrent – especialmente a aquella comprendida entre los 18 y 30 años de edad – en protagonista de una campaña solidaria que busca sensibilizar a la ciudadanía, concretamente a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, sobre la importancia de incorporar la donación de sangre como un hábito de compromiso social.

“Cada nueva persona donante no solo contribuirá a cubrir las necesidades actuales de los hospitales, sino que ayudará a consolidar una cultura de la donación y del voluntariado que perdure en el tiempo. Cada gesto solidario representa una nueva oportunidad para quienes necesitan una transfusión y demuestra que pequeñas acciones individuales pueden tener un enorme impacto en la vida de otras personas”, ha declarado el concejal de Sanidad y Juventud del Ayuntamiento de Torrent, Santiago Calatayud.

Protagonista de la campaña ‘Dona sangre, dona plasma’

Entre las acciones de sensibilización impulsadas con motivo de esta jornada destaca la grabación de un vídeo promocional en el que han participado representantes de numerosos colectivos y asociaciones de Torrent, reflejando el carácter participativo y comunitario de la campaña. Gracias a esta implicación, el mensaje de solidaridad llega de forma directa a cientos de jóvenes torrentinos, reforzando la idea de que el compromiso colectivo es la mejor herramienta para cuidar del bienestar de nuestra ciudad.

Es por ello que, en este vídeo realizado para la difusión de la campaña, han participado la Musa de la Música 2026 de la Unión Musical de Torrent, Carla Gallego; la Banda Juvenil del Círculo Católico; el Club de Fútbol Monte-Sión; las Falleras Mayores de Torrent, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto con sus Cortes de Honor; el Grupo Juvenil La Asunción; el Club Baloncesto Femenino de Torrent; el Torrent CF; la Asociación de Discapacitados de Torrent (ADISTO); el Club Atletismo de Torrent; la Reina del Encuentro de Torrent, Inmaculada Puchades; así como las comparsas y filás de Moros y Cristianos.

“La participación del tejido asociativo convierte esta jornada en mucho más que una campaña sanitaria: la transforma en un auténtico evento comunitario que refleja una juventud unida, responsable y comprometida con los demás”, ha expresado el concejal.

Con esta jornada, Torrent reafirma una vez más su vocación solidaria y su compromiso con la participación ciudadana, consolidándose como un municipio referente en la promoción de iniciativas sociales impulsadas desde la juventud.

La jornada de donación de sangre tendrá lugar el martes 14 de julio en el Centro de Información Juvenil – l'Espai, situado en la segunda planta del Edificio Metro (Avenida al Vedat, 103), en horario de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas.