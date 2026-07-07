La Mancomunitat l'Horta Nord garantiza la limpieza en verano con la incorporación de dos barredoras

Dos nuevas máquinas barredoras refuerzan el servicio de limpieza viaria de los diez municipios pertenecientes a la Mancomunitat l’Horta Nord este verano, de cara a las fiestas patronales y los eventos multitudinarios.

El alquiler de esta maquinaria asegura la disponibilidad durante las tareas de mantenimiento de los equipos habituales y ofrece un apoyo adicional en aquellos periodos de mayor actividad. La medida forma parte de la planificación realizada por la entidad supramunicipal para afrontar la campaña estival, una época en la que varios municipios de la comarca, especialmente los costeros, experimentan un importante incremento de población y, con ello, una mayor demanda de los servicios de limpieza viaria.

Prestación de servicio público

La presidenta en funciones de la Mancomunitat l’Horta Nord y alcaldesa de Museros, Cristina Civera, ha destacado que este refuerzo responde al compromiso de la entidad con la prestación de unos servicios públicos eficaces y adaptados a las necesidades reales de los municipios: "Nuestro objetivo es que los ayuntamientos dispongan de todas las herramientas necesarias para mantener unos espacios públicos limpios y en las mejores condiciones durante una época especialmente exigente para el servicio", ha señalado.

Las dos barredoras permitirán disponer de una mayor capacidad operativa durante el verano, facilitando tanto las labores ordinarias de limpieza como la cobertura de actuaciones extraordinarias derivadas de la celebración de actos festivos, eventos culturales o concentraciones de público que tienen lugar en numerosos municipios de la comarca.

Asimismo, esta incorporación garantiza que las tareas de mantenimiento y revisión de la maquinaria habitual puedan realizarse sin que ello repercuta en la prestación del servicio, evitando interrupciones y asegurando una respuesta continua ante las necesidades de los ayuntamientos.

Con este refuerzo, la Mancomunitat l’Horta Nord reafirma su compromiso con una gestión eficiente de los servicios públicos y con el apoyo permanente a los municipios mancomunados, garantizando que la campaña de verano se desarrolle con los recursos necesarios para mantener la limpieza y el buen estado de los espacios públicos.