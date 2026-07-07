Medidas preventivas en Torrent contra el mosquito tigre para disfrutar de las fiestas de verano

Torrent está desarrollando un dispositivo extraordinario de actuaciones preventivas contra el mosquito tigre y otras plagas coincidiendo con la celebración de las fiestas de verano en urbanizaciones y diseminados del término municipal, ya que es el momento en el que los vecinos disfrutan de actividades al aire libre.

Estas actuaciones, llevadas a cabo por la Concejalía de Sanidad, forman parte de la planificación anual del servicio municipal de control de plagas y responden a una programación anticipada de los tratamientos extraordinarios necesarios en aquellos espacios donde está prevista la celebración de actividades organizadas por las distintas asociaciones vecinales y comisiones de fiestas.

El objetivo es minimizar las posibles molestias derivadas de la presencia de mosquitos y otros insectos, garantizando las mejores condiciones posibles para el desarrollo de los actos festivos y de convivencia que durante los meses de verano reúnen a cientos de vecinos en urbanizaciones y zonas diseminadas de Torrent.

Prevención contra las plagas

En este sentido, la planificación permite actuar de forma preventiva antes del inicio de las celebraciones, optimizando la eficacia de los tratamientos y reduciendo el impacto que las altas temperaturas y la proliferación estival de insectos pueden tener sobre las actividades programadas.

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Torrent, Santiago Calatayud, ha destacado que “la prevención es la herramienta más eficaz para el control de las plagas. Por ello estamos programando con suficiente antelación todos los tratamientos extraordinarios necesarios en las urbanizaciones y diseminados donde se celebran fiestas durante el verano, con el objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de sus actividades con las menores molestias posibles”.

El tratamiento se aplica sobre el césped- / A. T.

En este sentido, Calatayud ha subrayado que estas actuaciones “se coordinan con las asociaciones y entidades organizadoras para adaptarlas al calendario festivo de cada zona, reforzando así el trabajo ordinario que el Ayuntamiento desarrolla durante todo el año en materia de control de plagas”.

Campaña de control vectorial durante todo el año

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Torrent mantiene durante todo el año una estrategia integral de control vectorial que incluye la vigilancia de las zonas más sensibles como parques, jardines y áreas húmedas, la fumigación continuada, los tratamientos de desinsectación y la aplicación del método TIE – Técnica del Insecto Estéril basado en la suelta de mosquitos tigre esterilizados – en un trabajo conjunto con el Grupo Tragsa, empresa pública colaboradora de la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana.

Además, este año se ha incluido también la instalación de trampas de captura del mosquito tigre en el parque de l’Hort de Trénor. A estas acciones ordinarias se suman ahora las intervenciones extraordinarias programadas específicamente para atender las necesidades derivadas del calendario festivo.

El método TIE en la Comunitat Valenciana

Como confirmación de la eficacia de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) como método de control del mosquito tigre en la Comunidad Valenciana, se continúa realizando la comparación de niveles de este vector entre dos municipios cercanos con características agroecológicas, ambientales y socioeconómicas similares, Polinyà de Xúquer y Riola.

En la primera de ellas se liberan machos estériles, actuando la segunda como municipio control (no se lleva a cabo liberación). En el año 2025, de nuevo los resultados fueron exitosos, con una reducción media de puesta de huevos de en torno al 65% y superiores al 75% en determinadas épocas del año, lo que significa que en términos generales se evitó la aparición de dos de cada tres hembras picadoras gracias a la estrategia de control aplicada basada en la TIE.

Reparto de trampas domésticas

El verano pasado, la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Torrent impulsó una iniciativa pionera basada en la distribución gratuita entre la ciudadanía de trampas domésticas contra el mosquito tigre. Estos dispositivos, desarrollados por la empresa especializada Secoma y previamente testados y homologados, están diseñados para contribuir al control de la reproducción de esta especie en áreas privadas y domicilios particulares.

Dado el éxito que tuvo la campaña de distribución de estas trampas domésticas entre la ciudadanía, la Concejalía de Sanidad ha activado durante estas últimas semanas el dispositivo de reparto en distintos puntos del municipio, facilitando el acceso a este recurso a los vecinos de Torrent.

Asimismo, el concejal de Sanidad ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para evitar la proliferación del mosquito tigre, recomendando “eliminar cualquier acumulación de agua en jardines, terrazas o parcelas particulares, mantener limpios los imbornales y recipientes exteriores y comunicar al Ayuntamiento cualquier posible foco de reproducción”, ha insistido Calatayud.

Con esta planificación preventiva, el Ayuntamiento de Torrent continúa reforzando su compromiso con la salud pública, el bienestar de los vecinos y el correcto desarrollo de las actividades sociales y festivas que cada verano dinamizan las urbanizaciones y diseminados del municipio.