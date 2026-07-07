El municipio de Valencia que reparte horchata gratis este miércoles

Conductores y viandantes que transiten por la avenida de la Horchata de Alboraia este miércoles, podrán disfrutar un vaso gratis de esta bebida típica del municipio de l'Horta Nord que celebra, como cada año por sus fiestas mayores, el Día de la Horchata. En esta edición, el acto, con la colaboración del Club de Producte Alboraia Artesans de l'Orxata, se adelanta a las 10:30 para evitar coincidir con las horas de más calor, en plena alerta naranja prevista por la AEMET.

La jornada comenzará a las 9:15 de la mañana con un acto institucional y después, la comitiva se trasladará hasta el inicio de la avenida para agasajar a vecinos y visitantes con el producto estrella de la localidad, horchata y fartons, con la colaboración de entidades locales y con el hilo musical de la Colla de Tabal i Dolçaina de la Societat Musical d'Alboraia.

Tradición y turismo

Este evento constituye la celebración más representativa de la bebida valenciana más reconocida internacionalmente, poniendo en valor este producto icónico de la Comunitat Valenciana. Además, el Día de la Horchata refuerza la identidad de Alboraia como cuna de la horchata y destino turístico gastronómico, contribuyendo a la preservación de su tradición horchatera.

Se celebra cada año en julio, normalmente el primer o segundo miércoles, y reúne a visitantes y locales para disfrutar de la horchata artesana y los tradicionales fartons. Además, cuenta con experiencias turísticas gratuitas que disfrutan visitantes de ámbito nacional para conocer el proceso de elaboración de la horchata y el cultivo de la chufa.

El Día de la Horchata comenzó a celebrarse en 2007, siguiendo la tradición de la horchatería Daniel, que desde los años 60 regalaba horchata durante las Fiestas Mayores para reivindicar su importancia en la gastronomía local. A lo largo de los años, ha crecido hasta convertirse en un evento multitudinario que combina tradición, cultura y diversión.