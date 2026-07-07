Paterna activa los cañones de agua inteligentes en la Vallesa para prevenir incendios durante la ola de calor

El Ayuntamiento de Paterna ha activado los cañones de agua inteligentes instalados en el entorno del bosque de la Vallesa para realizar riegos preventivos ante el episodio de altas temperaturas y el elevado riesgo de incendio forestal. La medida forma parte del sistema municipal de gestión de emergencias AVISPAT, conectado a la infraestructura GUARDIAN, considerada por el consistorio como la mayor red contra incendios de Europa.

Los riegos tienen un objetivo claro: aumentar la humedad del terreno y de la vegetación antes de que se produzca cualquier conato de incendio. De esta forma, el municipio busca reducir la capacidad de propagación del fuego en uno de los principales pulmones verdes del área metropolitana de València, especialmente vulnerable durante las olas de calor y los periodos prolongados de sequía.

Visita a primera hora

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha supervisado a primera hora de la mañana la activación automática de uno de estos riegos junto a la teniente de alcalde de Interior, Nuria Campos, y el jefe de la Policía Local, Rafael Mestre. Durante la visita, el consistorio ha comprobado sobre el terreno el funcionamiento de los cañones y del sistema de vigilancia ambiental desplegado en la Vallesa y la Canyada.

Sagredo comprueba el funcionamiento de los cañones junto a la edila Campos y el jefe de Policía, Mestre. / A. P.

El funcionamiento del dispositivo se basa en la anticipación. AVISPAT calcula diariamente el riesgo de incendio previsto para la jornada siguiente y, cuando las previsiones meteorológicas indican que el nivel de riesgo extremo se mantendrá durante más de tres horas, ordena automáticamente un riego preventivo a las 6.00 horas. La activación temprana permite actuar antes de las horas centrales del día, cuando las temperaturas suelen ser más elevadas y la vegetación presenta mayor estrés hídrico.

Sagredo ha defendido que esta tecnología permite “actuar antes de que aparezca el fuego” y reforzar la seguridad tanto del espacio natural como de las urbanizaciones próximas al bosque. El alcalde ha subrayado que Paterna apuesta por “soluciones inteligentes” para tomar decisiones basadas en datos y responder automáticamente cuando las condiciones meteorológicas elevan el peligro.

Veinte cañones inteligentes

La red de prevención está formada actualmente por 20 cañones inteligentes GUARDIAN, 65 sensores de humo, cuatro cámaras de vigilancia —una de ellas con doble óptica convencional e infrarroja— y tres estaciones meteorológicas operativas distribuidas por La Vallesa, a las que se sumará una cuarta en fase de instalación. Todo el sistema monitoriza las condiciones ambientales durante las 24 horas del día.

Capacidad de anticipación

La teniente de alcalde de Interior, Nuria Campos, ha destacado precisamente esa capacidad de vigilancia continua. Según ha señalado, AVISPAT permite controlar “las condiciones meteorológicas y el comportamiento del bosque” para activar los riegos solo cuando existe un riesgo real, una capacidad de anticipación que considera clave para minimizar el peligro durante episodios de calor extremo.

Usan el 25 % de la capacidad del depósito

Los cañones realizan los riegos de manera rotatoria para optimizar el consumo de agua y mantener la eficacia preventiva. Cada activación utiliza únicamente el 25 % de la capacidad del depósito correspondiente, lo que permite conservar recursos disponibles para futuras intervenciones o posibles emergencias.

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Desde la puesta en marcha de este sistema automático de riegos preventivos el pasado mes de junio, AVISPAT ha activado riegos prácticamente todas las semanas, siempre en función de las previsiones meteorológicas y del nivel de riesgo detectado. Con esta estrategia, Paterna refuerza su modelo de prevención frente a incendios forestales combinando innovación tecnológica, vigilancia permanente y actuación anticipada en uno de los enclaves naturales más sensibles del municipio.