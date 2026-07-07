Medidas de protección contra el calor en Sedaví desde 2015: ningún trabajador en la calle a las 11:30 horas

El Ayuntamiento de Sedaví fue "pionero" en el año 2015, cuando se produjo el cambio de gobierno local, en la adopción de medidas para proteger a la plantilla y a la ciudadanía ante las olas de calor, según ha recordado el portavoz socialista Juan José Campayo ante las críticas del PP local, que ha propuesto una serie de medidas para proteger a la población. En aquel momento, se estableció un cambio en los horarios de trabajo ( en la mesa de negociación junto a sindicatos y representantes del personal) de la brigada para la temporada de verano, que a día de hoy la jornada es de 7:30 a 13 horas, con el objetivo de evitar las horas con las temperaturas màs altas. Y en alerta naranja y roja se toman medidas excepcionales.

Aquella medida se adoptó por el gobierno del PSPV y Compromís “porque éramos plenamente conscientes del cambio climático frente a aquellos que lo menospreciaban, lo siguen haciendo o se alían con negacionistas, como es el caso del Partido Popular”, incide el portavoz socialista Juan José Campayo, que recuerda que este tipo de medidas "nunca se adoptaron" por el ayuntamiento en manos del PP.

A lo largo de más de una década, "se han venido implementando medidas para evitar que tanto la plantilla como la ciudadanía que participa en actividades municipales se exponga al calor en las horas más intensas", añade Campayo. De hecho, con el anuncio de la actual ola de calor, se implantó una batería de medidas que se han ido comunicando a la población a través de las redes sociales oficiales, al igual que medidas para toda la plantilla municipal y subcontratas.

Ante la críticas "sin sentido" del PP

"Lamentamos que el portavoz del grupo municipal popular, Raúl Hellín, desconozca todo lo que se hace en el ayuntamiento en esta materia, no solo de ahora sino desde hace años, porque lanza críticas sin sentido y, no solo confunde a la ciudadanía, sino que da muy mala imagen del ayuntamiento. Estar en la oposición no le exime de tener responsabilidad institucional”, critica el portavoz socialista, Juan José Campayo.

Campaño explica que este martes, cuando se prevé la jornada más fuerte de calor, "ningún trabajador o trabajadora municipal está en la calle a partir de las 11:30 de la mañana, ni tampoco la escuela de verano realiza actividades de exterior a partir de esa hora". Además, los edificios municipales se mantienen como refugio climático donde la ciudadanía puede resguardarse del calor extremo y beber agua.

Reparación de la piscina

Asimismo, la piscina de Sedaví se mantiene como la más económica de la zona y, de hecho, ayer se produjo una pequeña avería en una instalación, pero se priorizó la reparación para que el recinto siguiera funcionando. También se han proporcionado consejos a la ciudadanía para que evite las situaciones de riesgo para su salud durante la ola de calor. El lunes por la mañana se tomaron todas las medidas excepcionales por la situación y se fueron comunicando.

"Si estuviera más pendiente de lo que publica su Ayuntamiento en redes sociales y no otros ayuntamientos para imitar/ copiar otros carteles de otros ayuntamientos y hacerlos propios estas cosas no les pasarían", añade Campayo, que explica que las "escuelas de verano realizan actividades bajo techo en las horas de más calor y con la instalación de ventiladores".

El portavoz socialista dice que "seguimos pendientes de la evolución para ir adaptando las medidas a cada situación. Y seguiremos tomando estas medidas, de forma individual y en colaboración con otros municipios, aunque el portavoz del PP no se entere”, concluye Juan José Campayo.