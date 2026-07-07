Vandalizan en Aldaia la exposición del Orgullo LGTBI instalada en la plaza Europa

La exposición conmemorativa del Orgullo LGTBI 2026 instalada en la plaza Europa de Aldaia ha aparecido vandalizada durante la pasada noche, según ha denunciado públicamente este martes el alcalde Guillermo Luján a través de un mensaje en redes sociales.

El alcalde socialista ha lamentado los hechos y ha calificado la acción como “triste y absolutamente reprobable”, al tiempo que ha defendido el carácter plural y convivencial del municipio. “Aldaia siempre ha sido un pueblo plural, donde cada uno podemos tener nuestra manera de pensar, nuestro modo de sentir y de ver la vida, pero todos nos respetamos y convivimos en armonía”, ha señalado el Ayuntamiento.

Visibilizar la diversidad

La muestra “Amores Diversos” forma parte de los actos conmemorativos del Orgullo LGTBI, una programación orientada a visibilizar la diversidad afectiva, sexual y de género y a reivindicar el respeto a todas las personas. Su instalación hace unas semanas en un espacio público como la plaza Europa buscaba precisamente acercar ese mensaje de convivencia a la ciudadanía. Se trata de una muestra compuesta por cinco paneles temáticos que recogen las biografías y trayectorias de personas referentes de los distintos colectivos que integran el movimiento LGTBI.

La exposición pretende visibilizar el complejo camino que muchas personas han tenido que recorrer, y continúan recorriendo, para poder vivir su identidad y sus afectos con libertad y dignidad. También pretende hacer visible el complejo camino que han afrontado y afrontan todavía muchas personas del colectivo LGTBI en las distintas facetas de su vida.

Los referentes que forman parte de la muestra son Gloria Fuertes, Mercedes Acosta, Mapi León, Chavela Vargas, Federico García Lorca, Jesús Vázquez, Rudolf Nuréyev, Yves Saint Laurent, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, La Veneno, Bibiana Fernández, Virginia Woolf, Madonna, Frida Kahlo, Lady Gaga, Elisabeth Martínez y Bo Laurent.

"No representan a la mayoría"

Desde el Ayuntamiento, a través de su alcalde, se ha insistido en que este tipo de actos no representan a la mayoría de vecinos y vecinas de Aldaia. “En Aldaia todos tenemos nuestro lugar, nuestro espacio y nuestro momento, con voluntad de unión y sin hacer daño a nadie, y eso es lo que nos hace ser el gran pueblo que somos”, ha remarcado el consistorio.

La institución municipal ha querido lanzar un mensaje de unidad frente a la intolerancia y ha subrayado que la convivencia democrática exige respeto hacia todas las sensibilidades, identidades y formas de vivir. “Acciones como estas no representan a la inmensa mayoría de los aldaieros y aldaieras”, concluye el alcalde en redes.