Se vende casa cueva donde Almodóvar rodó las escenas más emblemáticas de 'Dolor y Gloria'

Ahora es posible vivir en uno de los escenarios almodovarianos por excelencia, donde el cineasta rodó parte de su película 'Dolor y Gloria' en Paterna y recrear las escenas más significativas, para sentirse como la mismísima Penélope Cruz. Una inmobiliaria ha sacado a la venta una de estas casas cueva, excavada en la roca y con el encanto de la arquitectura tradicional y el atractivo de haber sido inmortalizada por Pedro Almodóvar.

Desde su patio, se puede contemplar la icónica torre de origen musulmán, otro de los escenarios de la película. Aunque la palabra "cueva" pueda tener una connotación negativa, estas singulares viviendas subterráneas de Paterna han pasado de ser un reflejo de la humilde vida de los años 60, a convertirse en un hogar diferente, donde respirar tradición y tranquilidad, un bien muy preciado en estos tiempos. Su interior guarda la esencia de lo que representa, con mobiliario antiguo y rústico.

El portal inmobiliario ha sacado a la venta esta casa cueva, con el valor añadido de ser uno de los escenarios del rodaje, por un precio de 134.000 euros, a más de 1.200 euros el metro cuadrado, y 10.000 euros más barata que un piso de 75 metros cuadrados en la avenida Vicente Mortes de la ciudad.

La cocina con el salón comedor. / C. P.

Características del inmueble

Con 106 metros cuadrados construidos, conserva el carácter tradicional de las cuevas valencianas de Paterna: muros de roca viva encalada, techos abovedados excavados a mano, hornacinas originales y temperatura interior estable de forma natural, fresca en verano y más templada en invierno. Como atractivo añadido, dispone de un patio de entrada presidido por un olivo.

Entre las estancias, cuenta con una cocina que a su vez de salón y comedor, con hogar de leña tradicional, un baño completo con ducha y termo, dos dormitorios, y un patio interior cubierto. Además, cuenta con espacios adicionales al final de la vivienda y junto a la entrada, actualmente usados como almacén con potencial de aprovechamiento según normativa.

El patio interior de la vivienda. / C. P.

En el portal se advierte de que la vivienda ha estado habitada hasta hace pocos años y se encuentra en buen estado general de conservación, manteniendo una distribución de cueva auténtica y elementos propios de gran valor. También está en una ubicación privilegiada en el núcleo histórico tradicional de Paterna, a pocos minutos a pie de la Plaza Mayor y de servicios, dentro de un entorno catalogado y de especial protección histórica por su valor patrimonial.

Vivienda y entorno protegidos

Y es que la casa cueva se encuentra en zona protegida dentro del ámbito Bien de Interés Cultural (BIC) y del Plan Especial de Protección, PEPRI; de Paterna. Por ello, cualquier obra, reforma, conservación o adecuación deberá plantearse previamente mediante el proyecto o documentación técnica que corresponda y someterse a la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Paterna. Según el alcance de la actuación, también podría requerir autorización de Patrimonio de la Generalitat Valenciana antes de obtener la licencia municipal.

Una de las estancias de la casa cueva. / C. P.

"Esta protección no resta valor al inmueble; al contrario, garantiza su autenticidad, pero exige que cualquier intervención respete sus valores tradicionales y patrimoniales", advierten desde la inmobiliaria de Concha Pinazo.

Alquiler vacacional

Esta es la tercera vivienda cueva de Paterna que sale a la venta en la inmobiliaria. Una de ellas fue adquirida para reconvertirla en casa de alquiler vacacional, como recuerdan desde la empresa, y ha tenido bastante éxito.

La entrada a la casa cueva de Paterna. / C. P.

Por eso, si no se dispone de 134.000 euros para comprar el inmueble, para los fans acérrimos de Almodóvar o de algunos de los protagonistas de la película, también se puede pasar una corta estancia en una de las casas cueva que se alquilan en un portal vacacional por un precio de entre 150-200 euros la noche.