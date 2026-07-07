Un verano lleno de actividades educativas, inclusivas y de ocio para la infancia y la juventud en Alfafar

El Ayuntamiento de Alfafar impulsa una completa programación estival dirigida a niñas, niños y jóvenes del municipio con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio educativo, favorecer la conciliación familiar y promover la inclusión social durante los meses de verano.

A través de los Servicios Sociales de Atención Primaria, el consistorio pone en marcha una nueva edición del programa Verano Activo, una iniciativa destinada a niños, niñas y adolescentes con los que se realiza algún tipo de intervención desde los programas de Atención Primaria de Servicios Sociales. El programa ofrece actividades adaptadas a las diferentes edades en entornos seguros, educativos e inclusivos, favorece el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal durante las vacaciones escolares.

Tres propuestas diferenciadas

La programación de julio incluye tres propuestas diferenciadas. Estiu Menut, dirigido a menores de entre 3 y 6 años, se desarrolla en la Escuela Infantil Rabisancho, en horario de 10:00 a 13:00 horas, en colaboración con CEPAIM. El programa incluye servicio gratuito de autobús desde el CEIP La Fila y almuerzo para las personas participantes.

Por su parte, Aules d'Estiu, destinado a niños y niñas de entre 7 y 12 años, tiene lugar en las Aules Col·labora La Fila, de 9:00 a 13:00 horas, también en colaboración con CEPAIM. Durante las jornadas se realizan talleres creativos, manualidades, juegos de mesa, actividades deportivas y propuestas de refuerzo educativo, todo ello desde una metodología lúdica y participativa.

Una actividad deportiva para los jóvenes. / A. A.

La programación de Verano Activo culminará con el Campamento Multiaventura, dirigido a niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 16 años, que se celebrará del 27 al 31 de julio en el entorno natural del embalse de Benagéber. Durante cinco días, las personas participantes disfrutarán de actividades de aventura, deportes náuticos, senderismo y talleres de educación ambiental, fomentando el contacto con la naturaleza, el trabajo en equipo y la autonomía personal.

Otras actividades

Paralelamente, durante todo el verano continúan desarrollándose otras iniciativas municipales dirigidas a la infancia y la juventud. Entre ellas destaca el Campus de Verano 2026, impulsado por área de Juventud en colaboración con SUMA Fitness Club, una propuesta deportiva, educativa y de ocio en la que los más pequeños disfrutan de un entorno saludable mientras practican actividad física, realizan talleres y establecen nuevas amistades.

El campus ofrece una programación variada con actividades como natación, deportes colectivos e individuales, juegos en la piscina de verano, triatlón, waterpolo, castillos hinchables, talleres, fiestas temáticas y de disfraces, además de excursiones complementarias como rutas de senderismo, jornadas de playa, una acampada en las instalaciones de SUMA y una visita a Fun Jump.

Asimismo, el Ayuntamiento, desde el área de Juventud, organiza una nueva edición del Campus Jove, una propuesta dirigida a jóvenes de entre 12 y 22 años empadronados en Alfafar, que tendrá lugar del 12 al 17 de julio en el Campamento Juvenil Navalón. Esta actividad gratuita ofrece una experiencia de convivencia en plena naturaleza e incluye alojamiento, manutención, transporte y un completo programa de actividades educativas, deportivas y de ocio, fomentando la autonomía, la participación y la creación de nuevos vínculos entre la juventud del municipio.

Los niños en una actividad programada. / A. A.

La programación continuará durante el mes de agosto con el Espais Concilia Verano, desde la Concejalía de Igualdad, que se celebrará del 1 al 14 de agosto, de lunes a viernes. Esta iniciativa permitirá seguir ofreciendo un espacio de ocio educativo y de calidad para la infancia, al tiempo que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar durante el periodo vacacional.

Convivencia y participación

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que desde el Ayuntamiento apuestan por un verano lleno de oportunidades para los niños, niñas y jóvenes: “Estas actividades no solo ofrecen entretenimiento, sino que también fomentan valores como la convivencia, la participación, la autonomía y el aprendizaje en un ambiente seguro y enriquecedor", añade.

"Estas iniciativas estivales reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades y el bienestar de la infancia y la adolescencia. Además de ofrecer actividades de calidad, suponen un importante apoyo para las familias y refuerzan la intervención socioeducativa que hacemos desde el Ayuntamiento", concluye. Las personas interesadas pueden obtener más información sobre las actividades y los procesos de inscripción a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Alfafar.