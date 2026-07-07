Voluntarios a pie de calle en La Pobla de Farnals socorren a una persona mayor con un golpe de calor

El voluntariado de Protección Civil de La Pobla de Farnals ha socorrido esta mañana a una persona mayor que presentaba síntomas compatibles con un golpe de calor, sin poder caminar y que, finalmente, ha sido trasladada a Massamagrell para recibir atención médica. Esta acción se enmarca en el refuerzo de la prevención ante la ola de calor que el voluntariado de la localidad ha puesto en marcha este martes con labores de concienciación, reparto de agua fresca en paradas de autobús y presencia en puntos clave.

El operativo se mantendrá durante los días de alerta y se prevé activarlo cada vez que se dispare una nueva alerta sanitaria por ola de calor durante el verano.

El grupo de voluntarios se prepara para la campaña de prevención. / A. P. F.

La imagen que se ha repetido durante la mañana en distintos puntos del municipio ha sido la de voluntarios acercándose a vecinos y visitantes, entregando agua y recordando los consejos básicos para evitar golpes de calor en plena alerta por altas temperaturas, centrándose especialmente en las paradas de autobús, donde muchas personas esperan sin poder moverse del sitio, así como en zonas urbanas del pueblo y de la playa.

También se ha creado material informativo impreso para apoyar la comunicación con recomendaciones como beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, buscar lugares frescos y a la sombra, utilizar ropa ligera y de colores claros, protegerse con crema solar, gafas y gorra, comer ligero y prestar especial atención a personas mayores, niños y población vulnerable.

Situaciones de riesgo

La actuación también está sirviendo para detectar situaciones de riesgo, como apunta el coordinador del grupo de voluntarios de Protección Civil de La Pobla de Farnals, Jesús Moreno, y ha sido el caso de la persona mayor que han atendido esta mañana.

Los voluntarios cogen las botellas de agua. / A. P. F.

Moreno señala que muchas personas mayores todavía no han incorporado algunos hábitos básicos frente al calor extremo. “A veces piensan que pueden aguantar hasta llegar a casa, pero con estas temperaturas la deshidratación puede aparecer muy rápido”, advierte. Según explica, cada vez hay más gente que sale con gorra, sombrero, agua o incluso pequeños ventiladores portátiles, pero todavía hay personas que no son plenamente conscientes del riesgo de salir sin protección o sin hidratarse.

“Una buena prevención hace más que una buena intervención”, resume Moreno. Para el coordinador, el simple gesto de entregar una botella de agua ya está teniendo un impacto directo: “En cuanto ven el agua, la cogen y dicen muchísimas gracias. Solo con eso y con ver a la gente mayor a la que estamos ayudando en estos momentos de calor intenso, ya vale la pena organizar esta campaña”.

Un voluntario informa sobre la ola de calor. / A.P. F.

Durante la jornada, incluso un grupo de visitantes sofocados por el calor quiso fotografiarse con el voluntariado como muestra de agradecimiento por la atención recibida.

Voluntariado preparado

El grupo de Protección Civil de La Pobla de Farnals cuenta actualmente con cerca de 30 voluntarios y voluntarias, una cifra que permite organizar turnos y mantener presencia en distintos operativos, eventos y situaciones de necesidad. Ante esta ola de calor, parte de sus efectivos se ha destinado a esta labor de proximidad, mientras el grupo también mantiene su colaboración habitual con municipios cercanos en tareas de vigilancia y apoyo preventivo en zonas de marjal.

El concejal de Voluntariado, Manuel Segura, ha destacado la importancia de este tipo de acciones preventivas, especialmente en episodios de calor extremo. “El trabajo de Protección Civil no solo se ve en las emergencias. También está en estas actuaciones discretas, cercanas y muy necesarias, que ayudan a proteger a la población antes de que se produzca un problema de salud”, ha señalado.

La campaña de prevención de Protección Civil en una parada de autobús. / A. P. F.

Segura también ha querido agradecer la implicación del voluntariado local. “La Pobla de Farnals cuenta con un grupo de personas comprometidas, preparadas y siempre dispuestas a ayudar. En días como estos, su presencia en la calle demuestra el valor que tiene el voluntariado para cuidar de nuestros vecinos y vecinas”, ha añadido.