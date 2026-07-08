Alaquàs aprueba un presupuesto de 31 millones con la deuda más baja en 20 años

El Ayuntamiento de Alaquàs ha aprobado, en el último pleno de junio, el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 30.966.326,37 euros y que el gobierno local PSPV-Compromís presenta como unas cuentas "equilibradas" en ingresos y gastos orientadas a la reconstrucción, la inversión pública y la mejora de los servicios municipales. Tal como informó Levante-EMV, entre las actuaciones más destacadas figura la compra a los jesuitas de la Casa de Ejercicios Espirituales de la Purísima, una operación urbanística valorada en 3,6 millones de euros.

Las cuentas fueron aprobadas en el pleno municipal con los votos favorables del gobierno PSPV-PSOE y Compromís per Alaquàs, mientras que los grupos de la oposición del Partido Popular y Vox se abstuvieron. El presupuesto supone un incremento del 10,8 % respecto al ejercicio anterior de 2025, que se situó en 27,9 millones de euros.

Reducción de la deuda desde 2019. / Levante-EMV

El alcalde socialista de Alaquàs, Toni Saura, defendió en la sesión plenaria que el presupuesto refleja “las cuentas más saneadas de la historia de Alaquàs y los mejores resultados económicos de los últimos 25 años de Alaquàs”, subrayando la reducción de la deuda municipal, que según el consistorio baja un 60 % respecto a 2019 y se sitúa en "su nivel más bajo de los últimos 20 años". El gobierno también destacó el "esfuerzo de gestión" que ha permitido generar un remanente de tesorería (ahorro) para gastos generales de 14,6 millones de euros.

Las inversiones

Las inversiones reales del capítulo 6 superan los seis millones de euros e incluyen proyectos como la reurbanización integral de la fase II del Barri Olivar que ya está en marcha (1,8 millones de euros), la actuación integral en la calle Les Palmeres ya iniciada (1,1 millones), el alcantarillado de las calles Albacete y Palleter (900.000 euros), la mejora de instalaciones deportivas en Bovalar y El Terç con 1,1, millones, la reconstrucción del Parc del Dijous (325.000 euros), la ampliación de la ludoteca de la Sequieta (800.000 euros) y la construcción de una pista deportiva cubierta con 1,4 millones, entre otras. "Una capacidad inversora que nunca hemos vivido", destacó el gobierno, gracias a la propia aportación del Ayuntamiento de Alaquàs, y a la ayuda para la reconstrucción tras la dana por parte del Ministerio de Política Territorial, así como por transferencias del Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Juventud e Infancia y de la Diputación de Valencia.

Aumento del 40 % para limpieza viaria

En el apartado de servicios públicos, el presupuesto contempla un incremento del 40 % en limpieza viaria y residuos, con más medios, renovación de contenedores, hidropresión y la incorporación de 28 nuevos operarios para ampliar la plantilla. También se consolidan 180.000 euros para ayudas de emergencia, destinadas a necesidades básicas y situaciones urgentes. Asimismo se crea la carrera profesional con una primera dotación de 400.000 euros, aumentan en un 6,6 % las transferencias a la empresa pública ALEM que destina su prestación a servicios de ayuda, Centro de Día, monitores y monitoras de las instalaciones deportivas y bienestar social.

El presupuesto mantiene además el apoyo al comercio local, con ayudas a la asociación de comerciantes CAdA y campañas como “Fem Comerç, Fem Poble”; a los clubes deportivos; a entidades que trabajan con personas con diversidad funcional; y a colectivos culturales, patrimoniales y de mayores. Entre las partidas figuran 110.000 euros para la Unió Musical d’Alaquàs, 100.000 euros para el Ateneu Cultural i Esportiu y 40.000 euros para clubes deportivos.

Saura enmarcó las cuentas como una herramienta para “seguir transformando y mejorando” Alaquàs, con una combinación de solvencia económica, inversión y refuerzo de servicios.

En ese contexto, la futura compra del edificio de la Purísima se perfila como una de las decisiones estratégicas del mandato por su impacto patrimonial y por las posibilidades de uso público que puede abrir para el municipio.