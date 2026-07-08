Albal activa medidas especiales y tres refugios ante la alerta naranja por altas temperaturas

El Ayuntamiento de Albal activó ayer un dispositivo especial con motivo de la alerta naranja por altas temperaturas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con el objetivo de proteger a la población y minimizar los riesgos derivados del episodio de calor extremo.

Como parte de estas medidas, el consistorio ha habilitado tres refugios climáticos para que las personas más vulnerables, así como cualquier vecino o vecina que lo necesite, puedan resguardarse de las altas temperaturas y disponer de agua fresca durante las horas de mayor calor.

Refugios

Los refugios climáticos habilitados son el hall del Ayuntamiento, el Casal Jove, situado en la calle Tabacalera, s/n, y el Polideportivo Municipal La Balaguera, ubicado en la calle de Llargues, 3.

Estos espacios responden a los requisitos básicos de un refugio climático, ofreciendo una temperatura confortable mediante sistemas de climatización, acceso gratuito a agua potable, zonas de descanso, aseos, accesibilidad para personas con movilidad reducida, ausencia de barreras arquitectónicas, señalización específica y un entorno seguro y tranquilo. Además, permanecerán abiertos durante las horas de mayor riesgo por calor y disponen de información sobre las medidas de prevención frente a las altas temperaturas y los teléfonos de emergencia.

Visitas de Servicios Sociales

Paralelamente, Servicios Sociales ha reforzado la atención a los colectivos más sensibles, realizando visitas de seguimiento a las personas más vulnerables del municipio e intensificando la atención a las personas sin hogar para conocer su situación y atender sus necesidades durante este episodio de calor.

Los refugios climáticos están especialmente dirigidos a personas mayores, bebés y niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o discapacidad, personas sin hogar y trabajadores expuestos al calor, aunque podrán ser utilizados por cualquier vecino o vecina que necesite protegerse de las altas temperaturas.

Desde el Ayuntamiento de Albal se recuerda la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar los efectos del calor extremo. Entre las principales recomendaciones destacan beber abundante agua de forma frecuente, evitando las bebidas con cafeína, alcohol o un alto contenido en azúcar; utilizar ropa ligera y protegerse con gorra, gafas de sol y protector solar; buscar lugares con sombra o espacios climatizados y utilizar ventiladores siempre que sea posible.

Asimismo, se aconseja priorizar el consumo de frutas, verduras y alimentos frescos, evitando las comidas copiosas, y evitar la exposición al sol y los esfuerzos físicos intensos, especialmente la práctica de deporte durante las horas centrales del día.

Difusión de los avisos

Desde el departamento de comunción del Ayuntamiento se están difundiendo los avisos meteorológicos, las alertas y principales consejos de prevención a través de sus canales oficiales, redes sociales y el canal de WhatsApp municipal.

El consistorio hace un llamamiento a la ciudadanía para prestar una atención especial a bebés, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, por tratarse de los colectivos más vulnerables frente al calor extremo. Del mismo modo, recuerda que nunca debe dejarse a personas ni animales en el interior de un vehículo estacionado, aunque sea durante un corto espacio de tiempo.

El Ayuntamiento de Albal continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución de la situación y mantendrá activadas todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía mientras se prolongue el episodio de altas temperaturas.