El Ayuntamiento de Albal rechaza mover los contenedores y el vecino presenta un recurso

El conflicto por la ubicación de una batería de contenedores de residuos junto a una vivienda de Albal suma un nuevo capítulo. Después de que el Síndic de Greuges, Ángel Luna, admitiera a trámite la queja presentada por el afectado, el ayuntamiento ha respondido oficialmente "rechazando la reubicación de los contenedores", una decisión que el vecino ha recurrido mediante un recurso potestativo de reposición.

En el escrito remitido al vecino y al que ha tenido acceso este diario, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris. sostiene que, tras recabar "los oportunos informes de los servicios técnicos municipales", los contenedores "se encuentran en la fachada de una edificación de servicios (centro de transformación eléctrico) no habitada y no en la fachada de su domicilio".

Asimismo, añade que "la ubicación está definida dentro del diseño técnico del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio en su totalidad y es la menos molesta para el conjunto de los vecinos de la zona", por lo que concluye que "no procede la reubicación de la isla de contenedores".

Reclama la "inmediata reubicación o redistribución"

Sin embargo, el vecino rechaza esa argumentación y ha presentado un recurso en el que solicita la anulación de la resolución municipal y reclama la "inmediata reubicación o redistribución equitativa" de la batería de contenedores. Según sostiene en el recurso, la "notificación municipal presenta defectos formales al no indicar si pone fin a la vía administrativa ni informar sobre los recursos que caben contra la resolución", lo que, a su juicio, "le ha generado una situación de indefensión".

Asimismo, cuestiona la motivación de la decisión al afirmar que el ayuntamiento hace referencia a unos "informes de los servicios técnicos municipales que no fueron incorporados a la notificación ni identifica qué departamento o técnico los elaboró". En su escrito considera que la resolución "se limita a utilizar una fórmula estereotipada y vacía de contenido".

A menos de un metro de su vivienda

El afectado también discrepa de la descripción realizada por el consistorio sobre la ubicación de los contenedores. Asegura que la batería "se encuentra a menos de un metro" de la puerta principal de su vivienda y que uno de los recipientes "tapa parcialmente" el acceso al inmueble, además de situarse frente a las ventanas de la cocina y el comedor. Según afirma, las molestias derivadas del ruido de los camiones de recogida y de los olores afectan diariamente al interior de su domicilio.

En este sentido, asegura que el ayuntamiento ha retirado recientemente el contenedor destinado a la recogida de aceite usado, uno de los siete que componían inicialmente la isla, "sin comunicar previamente esa actuación". "El alcalde me dice por escrito que la composición de la isla es la adecuada, necesaria y que cumple la normativa, pero inmediatamente retiran el contenedor de aceite a escondidas y sin decir nada, reconociendo de facto la masificación que sufrimos a nuestra puerta", afirma.

El vecino sostiene además que la retirada de ese contenedor no ha solucionado el problema, ya que, según denuncia, continúan las molestias provocadas por la recogida de residuos. "Hoy se ha detenido frente a mi casa a las 2.20 horas de la madrugada", asegura en referencia a uno de los camiones del servicio.

"Reparto desigual de las cargas"

En la ampliación de la queja presentada ante el Síndic de Greuges, el denunciante insiste en que existe un reparto desigual de las cargas derivadas del servicio de recogida de residuos. Según mantiene, el consistorio habría trasladado contenedores desde otros puntos de la misma calle, entre ellos las inmediaciones del domicilio del alcalde, concentrándolos junto a su vivienda. Por ello considera que existe un "agravio comparativo" y solicita que el Síndic inste al ayuntamiento a realizar una distribución "equitativa y proporcional" de los contenedores.

El conflicto se remonta a finales de 2025, cuando el vecino comenzó a presentar escritos ante el consistorio denunciando la ubicación de los contenedores y las molestias derivadas de su proximidad. Tras varios meses sin obtener respuesta, el Síndic de Greuges admitió a trámite su reclamación y solicitó al ayuntamiento un informe sobre los criterios que justifican el emplazamiento de la isla de residuos, así como sobre las condiciones de salubridad y limpieza de la zona. Ahora, con la respuesta municipal y el recurso presentado por el afectado, el expediente continúa abierto.