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Burjassot llama a los jóvenes a participar en el diseño de nuevos proyectos municipales

El Ayuntamiento abre un canal de participación para jóvenes de 12 a 30 años promoviendo la creación de nuevos proyectos municipales

Primer encuentro de la juventud en Burjassot.

Primer encuentro de la juventud en Burjassot. / A.B.

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Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Burjassot

El gobierno de Burjassot que preside el alcalde Rafa Garcia quiere escuchar la voz de los jóvenes de cara a futuros proyectos e iniciativas. Y para ello el Ayuntamiento de Burjassot, desde la concejalía que dirige Javier Naharros, ha organizado y convocado el I Encuentro de la Juventud, una cita abierta a la participación de jóvenes del municipio que tendrá lugar el jueves 16 de julio, a las 18:00 horas, en el Teatre El Progrés.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años, que podrán asistir tanto a título individual como en representación de su asociación, colectivo o grupo al que pertenezcan.

Contar con los jóvenes

Con la voluntad de contar con la juventud local, el encuentro se plantea como un "espacio para conocerse, compartir ideas y construir, de manera conjunta, nuevos proyectos de juventud en el municipio", aseguran desde el gobierno local.

La iniciativa busca abrir un "canal directo de escucha y participación con la población joven, recogiendo sus inquietudes, propuestas y necesidades", añaden.

Noticias relacionadas y más

Animan a participar

Desde la Concejalía de Juventud se anima a las personas jóvenes de Burjassot a participar en este primer encuentro, concebido como un punto de partida para generar propuestas y avanzar en el diseño de nuevas iniciativas municipales dirigidas a la juventud.

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