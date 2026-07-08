Ayuntamiento
Burjassot llama a los jóvenes a participar en el diseño de nuevos proyectos municipales
El Ayuntamiento abre un canal de participación para jóvenes de 12 a 30 años promoviendo la creación de nuevos proyectos municipales
El gobierno de Burjassot que preside el alcalde Rafa Garcia quiere escuchar la voz de los jóvenes de cara a futuros proyectos e iniciativas. Y para ello el Ayuntamiento de Burjassot, desde la concejalía que dirige Javier Naharros, ha organizado y convocado el I Encuentro de la Juventud, una cita abierta a la participación de jóvenes del municipio que tendrá lugar el jueves 16 de julio, a las 18:00 horas, en el Teatre El Progrés.
La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años, que podrán asistir tanto a título individual como en representación de su asociación, colectivo o grupo al que pertenezcan.
Contar con los jóvenes
Con la voluntad de contar con la juventud local, el encuentro se plantea como un "espacio para conocerse, compartir ideas y construir, de manera conjunta, nuevos proyectos de juventud en el municipio", aseguran desde el gobierno local.
La iniciativa busca abrir un "canal directo de escucha y participación con la población joven, recogiendo sus inquietudes, propuestas y necesidades", añaden.
Animan a participar
Desde la Concejalía de Juventud se anima a las personas jóvenes de Burjassot a participar en este primer encuentro, concebido como un punto de partida para generar propuestas y avanzar en el diseño de nuevas iniciativas municipales dirigidas a la juventud.
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