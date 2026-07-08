Detenido en l’Horta Nord por 22 hurtos en coches: se desplazaba en bicicleta y buscaba vehículos abiertos en polígonos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable de 22 hurtos en el interior de vehículos cometidos en varios municipios de l’Horta Nord. Según ha informado la Comandancia de Valencia, el arrestado se desplazaba en bicicleta por distintas localidades y buscaba coches que estuvieran abiertos o con alguna ventanilla bajada para acceder al interior y sustraer objetos de valor.

La investigación se inició después de que los agentes detectaran un aumento de denuncias por hurtos en vehículos dentro de su demarcación policial. Esa acumulación de casos llevó a los investigadores a sospechar que los hechos podían estar relacionados y que detrás de las sustracciones podía encontrarse un mismo autor o grupo de delincuentes.

Análisis de imágenes

A partir de las declaraciones de las personas perjudicadas, el análisis de imágenes de seguridad y distintos dispositivos de vigilancia, la Guardia Civil centró sus pesquisas en un hombre que se movía en bicicleta hacia zonas poco transitadas. Los lugares elegidos eran principalmente polígonos industriales y solares sin edificar, espacios donde los vehículos pueden permanecer estacionados durante horas y con menor presencia de testigos.

El modus operandi era siempre similar. El sospechoso recorría las zonas de aparcamiento, comprobaba las manetas de los coches y, si encontraba alguno abierto o con una ventanilla bajada, entraba en el interior. Una vez dentro, sustraía cualquier objeto que pudiera tener un mínimo valor de reventa.

Recuperación de objetos sustraídos

La operación culminó con la detención del presunto autor. Durante la actuación, los agentes lograron recuperar algunos efectos sustraídos que todavía estaban en su poder y que posteriormente fueron devueltos a sus propietarios.

Al detenido, un hombre de 29 años, se le atribuyen 22 delitos de hurto en interior de vehículos. La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Massamagrell, que han instruido las diligencias correspondientes.

El caso ha sido remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Massamagrell, plaza número 4, según ha detallado la Guardia Civil.

La actuación vuelve a poner el foco en una modalidad delictiva frecuente en zonas de estacionamiento poco concurridas: los hurtos al descuido en coches que quedan sin cerrar o con ventanillas parcialmente abiertas. La Guardia Civil insiste habitualmente en la importancia de comprobar el cierre del vehículo y no dejar objetos visibles en el interior, especialmente en polígonos, solares, aparcamientos aislados o zonas con baja vigilancia.