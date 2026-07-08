Verano
Heces y vómitos obligan a Tavernes Blanques a pedir el DNI para acceder a su piscina
El Ayuntamiento de Tavernes Blanques redacta una normativa para acceder al recinto municipal tras dos incidentes de vandalismo
El Ayuntamiento de Tavernes Blanques ha decidido cortar por lo sano con los actos vandálicos que ha sufrido ya en dos ocasiones la piscina municipal y ha redactado una normativa que obliga a los usuarios a presentar el DNI para poder acceder al recinto, junto con otras medidas de control de acceso y la prioridad de uso para los vecinos.
Este servicio municipal se ha tenido que interrumpir hasta en dos ocasiones desde que empezó la temporada; la primera por un vómito y la última, el pasado 29 de junio, al encontrarse heces en el agua.
Ambas situación obligaron al ayuntamiento a aplicar el protocolo establecido por la normativa vigente (Decreto 85/2018 de la Generalitat Valenciana) y cerrar temporalmente el vaso de la piscina para realizar las labores de limpieza, desinfección y tratamiento de choque del agua, garantizando así que los niveles de calidad e higiene sean totalmente seguros antes de su reapertura.
"Lamentablemente, tras los recientes actos vandálicos y comportamientos contrarios a las normas de civismo e higiene registrados en el recinto, este consistorio se ve en la obligación de adoptar decisiones firmes para proteger tanto el patrimonio público como el derecho de los vecinos a disfrutar de un espacio seguro y saludable", explican fuentes municipales.
Normas de uso establecidas
De este modo, la identificación con el DNI, NIE o documento oficial de identidad en la taquilla será obligatorio para poder acceder al recinto. Además, el consistorio da prioridad a los residentes, con control de aforo, con el fin de evitar la masificación y priorizar el uso de las instalaciones por parte de los vecinos del municipio, se establece que el 90% del aforo total de la piscina se reservará para las personas empadronadas en Tavernes Blanques, mientras que los usuarios no empadronados dispondrán de un cupo máximo equivalente al 10% del aforo total diario de la instalación.
No obstante, las personas titulares de un bono de temporada, así como los familiares o acompañantes, podrán acceder con normalidad a la piscina municipal, aunque no estén empadronados. A efectos del control de aforo, tendrán la misma consideración que las personas empadronadas y, por tanto, no estarán sujetos al cupo del 10% establecido para usuarios no empadronados.
Desde el Ayuntamiento señalan que "lamentamos tener que tomar estas medidas de control, pero no vamos a tolerar actitudes que pongan en riesgo la salubridad del agua, el estado de las instalaciones o la tranquilidad de las familias de nuestro pueblo".
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