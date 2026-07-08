Heces y vómitos obligan a Tavernes Blanques a pedir el DNI para acceder a su piscina

El Ayuntamiento de Tavernes Blanques ha decidido cortar por lo sano con los actos vandálicos que ha sufrido ya en dos ocasiones la piscina municipal y ha redactado una normativa que obliga a los usuarios a presentar el DNI para poder acceder al recinto, junto con otras medidas de control de acceso y la prioridad de uso para los vecinos.

Este servicio municipal se ha tenido que interrumpir hasta en dos ocasiones desde que empezó la temporada; la primera por un vómito y la última, el pasado 29 de junio, al encontrarse heces en el agua.

Ambas situación obligaron al ayuntamiento a aplicar el protocolo establecido por la normativa vigente (Decreto 85/2018 de la Generalitat Valenciana) y cerrar temporalmente el vaso de la piscina para realizar las labores de limpieza, desinfección y tratamiento de choque del agua, garantizando así que los niveles de calidad e higiene sean totalmente seguros antes de su reapertura.

"Lamentablemente, tras los recientes actos vandálicos y comportamientos contrarios a las normas de civismo e higiene registrados en el recinto, este consistorio se ve en la obligación de adoptar decisiones firmes para proteger tanto el patrimonio público como el derecho de los vecinos a disfrutar de un espacio seguro y saludable", explican fuentes municipales.

Normas de uso establecidas

De este modo, la identificación con el DNI, NIE o documento oficial de identidad en la taquilla será obligatorio para poder acceder al recinto. Además, el consistorio da prioridad a los residentes, con control de aforo, con el fin de evitar la masificación y priorizar el uso de las instalaciones por parte de los vecinos del municipio, se establece que el 90% del aforo total de la piscina se reservará para las personas empadronadas en Tavernes Blanques, mientras que los usuarios no empadronados dispondrán de un cupo máximo equivalente al 10% del aforo total diario de la instalación.

No obstante, las personas titulares de un bono de temporada, así como los familiares o acompañantes, podrán acceder con normalidad a la piscina municipal, aunque no estén empadronados. A efectos del control de aforo, tendrán la misma consideración que las personas empadronadas y, por tanto, no estarán sujetos al cupo del 10% establecido para usuarios no empadronados.

Desde el Ayuntamiento señalan que "lamentamos tener que tomar estas medidas de control, pero no vamos a tolerar actitudes que pongan en riesgo la salubridad del agua, el estado de las instalaciones o la tranquilidad de las familias de nuestro pueblo".