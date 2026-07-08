Miles de vasos de horchata gratuita sofocan el calor en Alboraia durante su día grande

Alboraia saca músculo de su producto estrella el Día de la Horchata en su 57 edición, con el lema "tan nostra com sempre", una cita marcada en el calendario de sus fiestas mayores. La avenida de la Horchata se ha convertido la mañana de este miércoles en el centro neurálgico de esta refrescante bebida con el reparto gratuito de miles de vasos, acompañados de fartons, a conductores y viandantes en una jornada marcada por la ola de calor, y que ha obligado al ayuntamiento a avanzar la hora del evento.

Una hora antes de la anunciada, ya hacían cola vecinos y visitantes esperando la refrescante bebida que no ha venido nada mal para sofocar las altas temperaturas durante la espera. Los conductores, algunos más sorprendidos que otros, han recibido con agrado los vasos, que incluso se han repartido en un autobús y a ciclistas y motoristas que no han dudado en coger el obsequio. "He hecho 20 minutos de cola, pero ha valido la pena", explicaba una turista que se ha acercado a recoger el vaso con su hijo.

Las colas del reparto de horchata. / Francisco Calabuig

Paseo teatralizado

Previamente, para inaugurar la jornada, el Ayuntamiento ha hecho un paseo teatralizado con dos mujeres de época que han ido contando como surgió esta simbiosis entre la horchata y Alboraia para que el municipio sea conocido en el mundo entero por esta bebida y su materia prima, la chufa, que aparece en el escudo del municipio.

Este día festivo también ha servido como reclamo para las autoridades políticas, con la corporación municipal y la plana mayor del PSPV-PSOE. A la cita ha acudido la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, el secretario general provincial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, la diputada socialista, Mercedes Caballero, y luego se ha unido a ellos, la ministra de Ciencia, Diana Morant, que ha justificado su retraso por la visita a Soneja, y se ha sumado al reparto gratuito de horchata.

Interés Turístico Provincial

El alcalde, Miguel Chavarría, ha avanzado la intención de conseguir el reconocimiento del Día de la Horchata como Fiesta de Interés Turístico Provincial, para lo que ya se está trabajando, "en homenaje a nuestra esencia más dulce". "Alboraia es la capital mundial de la horchata", ha destacado y ha puesto en valor el trabajo realizado por el Gremio de Horchateros y el Club de Producto como "guardianes" de esta "esencia", al igual que ha hecho Pilar Bernabé con un reconocimiento a los que trabajan por la horchata, porque "es parte de la cultura y la tradición".

El alcalde, Miguel Chavarría, se dirige a los presentes. / Ada Dasí

También Daniel Tortajada, representante del Gremio ha recordado las generaciones anteriores, abuelos y padres, que pusieron en marcha esta iniciativa del Día de l Horchata, saliendo a las puertas de sus negocios a repartir gratis esta bebida. Por su parte, el secretario de Turismo ha apuntado que este producto está siempre en promoción como atractivo turístico.

El paseo teatralizado por las calles de Alboraia. / Ada Dasí

Reparto gratuito

Tras la presentación de la jornada, en la Casa del Conde Zanoguera, la comitiva ha partido hacia la Avenida de la Horchata, haciendo parada en la Sociedad Agrícola de Alboraia y recordando que la Sociedad Agrícola se fundó en 1982, aunque la primera horchatería fue la de Daniel, fundada en 1960, a esta siguieron todas las demás. Además, la ruta teatralizada ha puesto en valor el trabajo de las mujeres en este sector de la horchata.

La ministra, Diana Morant, reparte horchata. / Francisco Calabuig

Con este relato y un sol de justicia, se ha llegado al punto de reparto, donde ya esperaban cientos de personas a recoger sus vasos. Las autoridades no han dudado en enfundarse los delantales y proceder al reparto. Allí se ha sumado la ministra, Diana Morant, quien ha ensalzado los valores de esta refrescante bebida "muy saludable y sostenible" y ha puesto en valor su origen y las generaciones de artesanos y horchaterías, así como el trabajo de promoción del ayuntamiento. "La mejor horchata del mundo es de Alboraia", ha concluido.