Paterna avanza para convertirse en la referencia futbolística de China en Europa

El Ayuntamiento de Paterna ha firmado un protocolo de intenciones con la Asociación Comunidad China de Fútbol en la Comunitat Valenciana con el objetivo de establecer un marco de colaboración para impulsar futuras iniciativas destinadas a promover el desarrollo del fútbol, favorecer el intercambio cultural y fortalecer la cooperación deportiva entre España y China.

El acuerdo, suscrito por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y el Presidente de la Asociación, Wenzhe Chen, permitirá estudiar y desarrollar proyectos conjuntos relacionados con el fútbol base, la formación deportiva, la colaboración entre clubes y entidades de ambos países y la puesta en marcha de iniciativas que contribuyan a reforzar la proyección internacional de Paterna a través del deporte.

Ámbitos de colaboración

El protocolo contempla diferentes ámbitos de colaboración, entre ellos la promoción de la práctica del fútbol en todos los niveles, el impulso de actividades deportivas con un marcado carácter multicultural, el desarrollo de experiencias de intercambio entre entidades deportivas españolas y chinas y la organización de proyectos que fomenten valores como el respeto, la convivencia, la igualdad de oportunidades y la integración social.

Asimismo, ambas entidades trabajarán para generar nuevas oportunidades de colaboración con clubes, escuelas deportivas y entidades locales, además de estudiar iniciativas que puedan consolidar a Paterna como un municipio de referencia para el desarrollo de proyectos deportivos de carácter internacional.

Puentes entre culturas

El alcalde Juan Antonio Sagredo ha destacado que “este protocolo representa una oportunidad para seguir tendiendo puentes entre culturas a través del deporte. El fútbol es un lenguaje universal capaz de unir personas, compartir valores y estrechar lazos entre territorios y queremos que Paterna sea un punto de encuentro para ese intercambio entre España y China”.

Sagredo también ha señalado que “esta alianza permitirá abrir nuevas oportunidades para nuestros clubes, nuestras escuelas deportivas y nuestros jóvenes, al tiempo que reforzará la proyección internacional de Paterna como una ciudad abierta, dinámica y comprometida con el deporte, la convivencia y la cooperación internacional”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Comunidad China de Fútbol en la Comunitat Valenciana, Wenzhe Chen ha afirmado que “confiamos en que este acuerdo sea el punto de partida de una relación duradera que contribuya al crecimiento del fútbol, al intercambio cultural y al fortalecimiento de los vínculos de amistad entre la comunidad china y Paterna”.

Vigencia hasta 2029

El protocolo, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, establece un marco general de colaboración institucional que permitirá desarrollar, mediante futuros convenios o acuerdos específicos, las distintas actuaciones que ambas partes acuerden poner en marcha.