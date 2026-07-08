La Piscina Parc Vedat de Torrent supera los 5.900 usuarios en solo cinco días de apertura

La Piscina Municipal Parc Vedat en Torrent ha arrancado la temporada de verano 2026 con un excelente balance de asistencia. Entre los días 1 y 5 de julio, un total de 5.904 personas han disfrutado de las instalaciones municipales, unas cifras que consolidan este espacio como uno de los principales puntos de encuentro y ocio durante la época estival en Torrent.

Tras una jornada inaugural en la que se registraron 1.001 usuarios, la afluencia se ha mantenido constante durante el resto de la semana -a una medida de 1.180 personas diarias-, reflejando la buena acogida de las mejoras incorporadas por el Ayuntamiento y la Fundación Deportiva Municipal antes del inicio de la temporada.

Renovación integral

Entre las actuaciones realizadas destaca la renovación integral de los puentes del parque acuático, que ahora cuentan con nuevas estructuras metálicas especialmente diseñadas para instalaciones de estas características, mejorando la seguridad y la durabilidad de los elementos de juego.

Asimismo, se ha llevado a cabo una importante actuación sobre el arbolado del recinto, con una poda general y la retirada de ejemplares que presentaban riesgo para los usuarios, reforzando así la seguridad de la instalación. A ello se suma la renovación completa del sistema de filtración del vaso principal mediante la instalación de nuevas bombas y filtros, lo que permite optimizar la calidad del agua y el mantenimiento diario de la piscina.

Esfuerzo por modernizar la instalación

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha mostrado su satisfacción por la gran respuesta de los vecinos durante estos primeros días de funcionamiento. "Los datos de asistencia confirman que la Piscina Parc Vedat sigue siendo uno de los espacios más queridos por los torrentinos durante el verano. Hemos realizado un importante esfuerzo para modernizar y mejorar estas instalaciones, haciéndolas más seguras, cómodas y atractivas para las familias, y la respuesta de los usuarios nos anima a seguir trabajando en esta línea".

Por su parte, la concejal de Deportes, M.ª Ángeles Lerma, ha destacado que "el excelente inicio de la temporada demuestra el acierto de las mejoras realizadas y el compromiso del Ayuntamiento y de la Fundación Deportiva Municipal por ofrecer unas instalaciones de calidad, preparadas para que vecinos y visitantes disfruten del verano con todas las garantías".

El horario hasta el 31 de agosto

La Piscina Parc Vedat permanecerá abierta hasta el próximo 31 de agosto, con horario de martes a domingo de 11:00 a 19:00 horas, ampliando el cierre hasta las 19:30 horas los sábados, domingos y festivos. Además, continúa disponible el servicio gratuito del Bus Piscina Vedat (Línea 4) para facilitar el acceso a la instalación desde diferentes puntos de la ciudad.

Con este "excelente inicio de temporada", el Ayuntamiento de Torrent "reafirma su apuesta por ofrecer instalaciones municipales modernas, seguras y de calidad, fomentando el ocio saludable y la convivencia durante los meses de verano", según ha informado.