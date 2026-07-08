Socorristas y banderas a pie de arena en la playa de Meliana

Socorristas a pie de arena, delimitados por salvavidas, y banderas sin mástil instaladas sobre un montículo, son las condiciones con las que se presta el servicio de vigilancia y salvamento en la playa de Meliana, una zona costera natural de 1,2 kilómetros de largo y 50 metros de ancho. Mientras que el equipo de gobierno lo atribuye al retraso de Demarcación de Costas del Estado para otorgar el permiso y la falta de ofertas en las dos licitaciones, el grupo municipal de Compromís les acusa de "improvisación" y "retrasos acumulados".

No obstante, el concejal de Urbanismo y primer teniente alcalde, Pedro Cuesta, ha avanzado que esta situación se revertirá este viernes con la instalación de la torre para los socorristas, mientras que el resto de elementos ya están esta semana. "Costas nos ha otorgado el permiso para colocar la caseta de la posta sanitaria este mismo lunes, y hemos tenido que traer y llevar la moto al municipio todos los días porque tampoco podíamos instalar el almacén hasta mañana miércoles".

Playa canina

El edil explica que una de las novedades de este año es que la parte entre los dos espigones es la zona de baño, mientras que al otro lado del espigón se ha convertido en playa canina, sin vigilancia, porque es la parte de la costa más propensa a los vertidos y la aparición de la bacteria Ecoli, por lo que "los socorristas pueden hacer su trabajo desde la arena".

La playa natural de Meliana. / C. M.

"No hay riesgo, excepto en el mes de junio, cuando la delegación no nos dejó poner en marcha el servicio de vigilancia y socorrismo para proteger la nidificación del chorlitejo patinegro, cuando no había ningún nido". Por ello, la posta sanitaria y la torre de vigilancia de los socorristas han tenido que esperar a esta semana. Cuesta también critica que Costas les "ha impedido" instalar una zona de baño adaptado con sombra.

A esto se suma, según el edil, que la adjudicación del servicio de salvamento y socorrismo quedó desierto en sus dos convocatorias, "aunque salió a licitación por un importe similar al de años anteriores, lo que provocó un retraso de un mes y medio" y que se haya recurrido a un contrato de urgencia. "Si tanto le preocupa a Compromís, no entiendo por qué no nos ayudaron para la seguridad y vigilancia de los bañistas en el mes de junio", critica Cuesta.

Críticas de Compromís

Desde Compromís, apuntan que los retrasos acumulados "son consecuencia directa de una licitación tramitada tarde y sin la previsión necesaria". De hecho, el servicio para la temporada de este año, y las tres siguientes, se licitó el 29 de mayo, "claramente muy tarde y sin una actualización de precios adecuada que ha provocado que se quedara desierta sin ninguna empresa interesada".

El concejal de Compromís, Xavier Martín, critica que el servicio "ha tenido que empezar sin posta sanitaria, sin silla de vigilancia y sin un mástil visible para que se pueda ver bien la bandera del estado de la playa". "Cuando un gobierno actúa tarde, las consecuencias las acaban sufriendo los vecinos, las vecinas y las personas que visitan nuestra playa. Lo que resulta inaceptable es que, ante su propia mala gestión, intentaran desviar la atención buscando excusas", advierten, en relación con las críticas a delegación de Costas.