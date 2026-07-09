L’Artística Manisense vuelve al Certamen de València tras once años con una obra inédita para banda

La Societat Musical L'Artística Manisense volverá este año a competir en la Sección de Honor del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València, la máxima categoría del concurso, 11 años después de su última participación. La formación, dirigida por Manuel Godoy, afrontará este regreso con un programa de gran exigencia artística que incluirá el estreno en España de la Sinfonía nº 2 de Christopher Rouse en su versión para banda.

La actuación tendrá lugar el domingo 19 de julio, a las 13.40 horas, en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València. En la Sección de Honor competirá junto a la Unión Musical de Torrent, la Sociedad Musical La Lira Castellonera, la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera y la Sociedad Musical de Alzira.

El programa comenzará con la interpretación del pasodoble 'Música y vinos', de Manuel Morales Martínez, para continuar con 'Ressorgir', la obra obligada de esta edición del certamen, compuesta por Francisco Zacarés Fort como homenaje a las personas afectadas por la dana que asoló la provincia de Valencia en 2024.

Primera vez en directo en España

Como obra libre, la banda interpretará la Sinfonía nº 2 de Christopher Rouse, en una transcripción para banda realizada por Francisco Carrascosa-Miguel expresamente para la participación de L'Artística Manisense en el certamen. La actuación supondrá el estreno absoluto de esta adaptación y será también la primera vez que la sinfonía de Rouse pueda escucharse en directo en España, ya que ni siquiera su versión original para orquesta ha sido interpretada hasta ahora en auditorios del país.

El director de la formación, Manuel Godoy, ha explicado que la elección de esta pieza responde a la intención de presentar una propuesta artística singular y de alto nivel. "Es una obra de gran dificultad técnica, muy exigente para todos los músicos y con una riqueza sonora extraordinaria. Sin duda, es una obra que nos permitirá mostrar el nivel artístico, la versatilidad y la capacidad interpretativa de nuestra banda", ha afirmado.

Entradas gratuitas

Las entradas para asistir al concierto serán gratuitas y podrán recogerse a partir del 13 de julio en la sede de la sociedad musical, ubicada en el Paseo Guillermo de Osma, 3, o el mismo día de la actuación en las taquillas del Palau de la Música de València.