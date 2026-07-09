El Bigsound lleva a las fiestas patronales de Torrent a los "triunfitos" Rosa López, Natalia y Chema Rivas

La actuación de los concursantes de OT Rosa López, Natalia y Chema Rivas es el plato fuerte musical de las fiestas patronales de Torrent de este año. Su actuación viene de la mano de la relación establecida entre el ayuntamiento y el Bigsound, tras acoger la última edición del festival. La cita será el día 26 de julio en la Plaza Libertad. Además, los Moros y Cristianos, incluyen como novedad un 'In Memoriam', para recordar a los que han contribuido a engrandecer esta fiesta que ya lleva 37 años.

El programa de las fiestas patronales incluye 81 actividades familiares y participativas, algunas destinadas a conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, en diferentes plazas y barrios de la ciudad, como ha destacado la alcaldesa, Amparo Folgado, en la presentación que ha tenido lugar en el nuevo espacio ‘Casa de la Festa y la participación ciudadana’, un espacio que, como ha señalado Folgado, simboliza la unión entre la Federación de Moros y Cristianos, la Junta Local Fallera y la participación ciudadana, tres pilares fundamentales de la vida festiva y asociativa.

"Nuestro objetivo ha sido aumentar el número de actividades y los espacios donde se realizan", ha apuntado, siguiendo la línea iniciada en 2023, "para llegar a todos los sectores de edad". En total, las actividades llegarán a 32 espacios, plazas, calles, instalaciones e itinerarios.

La alcaldesa ha subrayado que las Fiestas Patronales de Torrent “no son solo los días grandes en honor a los Sants de la Pedra, sino una programación viva durante todo el mes de julio, construida con la colaboración de distintas delegaciones municipales, asociaciones, entidades, federaciones, administraciones y colectivos”.

Actividades por toda la ciudad

La concejal de Fiestas, María Fernández, ha explicado que la programación mantiene la línea iniciada en 2023, con la voluntad de “llegar a la máxima gente posible” y responder a una demanda vecinal: que las actividades estén repartidas por la ciudad.

Amparo Folgado, María Fernández y Xavi Santamaría con el cartel de fiestas. / A. T.

Fernández ha destacado “la consolidación de las tres grandes plazas festivas: la plaza de l’Església, la plaza de la Llibertat y la plaza Pedro Iturralde. La plaza de l’Església contará con tres días de programación, mientras que la plaza de la Llibertat y la plaza Pedro Iturralde acogerán cuatro jornadas cada una”.

“Torrent es una ciudad que responde. Cada vez que organizamos un acto en una plaza o en un barrio, la gente participa, se llena y eso nos anima a seguir ampliando y diversificando la programación”, ha señalado la concejal.

Entre las principales propuestas destacan los grandes espectáculos y tributos musicales, el Circuito de Monologuistas en diferentes barrios, las actividades infantiles en Parc Central, plaza Pintor Miró y plaza Fra Antonio Panes, el ciclo “Jaume I: vida y obra”, el Día de los Abuelos en la plaza Unió Musical y el Tardeo Noche Remember 2000 Fest, que se celebrará el sábado 18 de julio en el Ágora.

María Fernández ha puesto en valor también el esfuerzo de coordinación entre delegaciones municipales, asociaciones y entidades: “Aunque el grueso de la programación sale de Fiestas, este programa es el resultado de muchas manos. Cultura, Política Lingüística, Familia, Deportes, las asociaciones, la Federación de Moros y Cristianos, la Generalitat y otras colaboraciones hacen posible que Torrent tenga una programación amplia, diversa y pensada para todos”.

Novedades en los Moros y Cristianos

Por su parte, el presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent, Xavi Satamaría, ha avanzado las novedades que se incorporan este año. Por una parte el 'In Memoriam', un acto íntimo para el que se contará con la Unión Musical de Torrent, para recordar a quienes “pusieron su alma y su sentimiento para que la fiesta sea hoy lo que es en Torrent y en la Comunitat Valenciana”.

También ha avanzado que “la Reconquesta Cristiana incorporará una sorpresa vinculada a la figura de Jaume I y que, tras la procesión del día 30, se dará mayor protagonismo a la presentación de los nuevos cargos festeros, una iniciativa que surgió el año pasado y que la Federación quiere consolidar con más empaque”. Además, advierte que la 'Baixà' de este año será un "espectáculo visual, que no dejará indiferente a nadie". Santamaría ha apuntado que ese día, se congregan en Torrent cerca de 12.500 personas entre participantes y público, en los 750 metros de desfile.

Deporte, cultura, música, infancia y mayores

El deporte será uno de los grandes bloques de la programación, con 25 actividades y competiciones durante el mes de julio. La Setmana Esportiva reunirá pruebas de atletismo, ciclismo, frontenis, tenis, pilota valenciana, natación sincronizada, tiro con arco, pesca, ajedrez, tir i arrossegament y otras disciplinas.

La programación cultural y tradicional mantendrá propuestas como el II Sarao Torrentí, Balls i Tradicions al Carrer, el XVIII Festival Nacional de Folklore Ciutat de Torrent, el Concurs de Fanalets de Melons d’Alger y las actividades dedicadas a Jaume I.

La música tendrá también un papel protagonista con Música a la Fresca, Torrent a Dos Bandes, Jazz Panorama, Sona Torrent, Les Arts Volant y los grandes espectáculos y tributos que se repartirán entre las principales plazas festivas.

Las actividades familiares, juveniles e intergeneracionales se duplican respecto al año pasado, pasando de cinco a diez. En este apartado destacan los cuentacuentos y juegos tradicionales de Jaume I en El Pantà, El Vedat, Sant Roc y Calicanto; los juegos tradicionales infantiles; la Xicoteta Fira Infantil Carnival; el espectáculo infantil Aladdin; y el Día de los Abuelos, que volverá a celebrarse el 26 de julio en la plaza Unió Musical con el Dúo ¡Oh la la!.

Pólvora y actos religiosos en honor a los Sants de la Pedra

El 30 de julio se celebrará el día grande de las fiestas en honor a San Abdón y San Senén, los Sants de la Pedra, con la Misa de Campaña en el carrer dels Sants Patrons, la Solemne Misa Mayor en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y la procesión. La jornada concluirá con el Castellet Pirotècnic en la Plaça Major y la Gran Mascletà Nocturna frente a la plaza Unió Musical, que pondrán el broche final a las celebraciones patronales.

La alcaldesa ha recordado que en Torrent “la pólvora es parte esencial de nuestras fiestas” y ha destacado que el cierre pirotécnico del 30 de julio volverá a ser “uno de los momentos más esperados y emocionantes del calendario festivo”.

Una ciudad viva durante todo el mes de julio

Folgado ha agradecido el trabajo de la Concejalía de Fiestas, y del resto de concejalías participantes, del personal técnico municipal, de la Federación de Moros y Cristianos, de la Junta Local Fallera, de las comisiones falleras, de las sociedades musicales, de los clubes deportivos, de las asociaciones, de los cuerpos de seguridad, de Protección Civil, de los servicios de limpieza, mantenimiento y de todas las personas que participan en la organización.

La alcaldesa ha señalado que “estas fiestas son posibles porque Torrent tiene un motor asociativo enorme y una forma muy especial de implicarse en todo aquello que hace ciudad”.