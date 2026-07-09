Catarroja prevé renovar su sistema de recogida de residuos con 600 contenedores y nueva flota en octubre

Los contenedores, como los vehículos, fueron otros de los afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, que acabaron golpeados y arrastrados por la fuerza del agua. Su reposición ha sido un quebradero de cabeza para los municipios que suplieron con donaciones de otras comunidades. No obstante, 20 meses después de la tragedia, siguen faltando depósitos para el reciclaje en Catarroja, como advierten algunos vecinos.

Desde el consistorio señalan que están desarrollando una renovación integral del modelo de recogida de residuos, y añaden que ya se han licitado los nuevos contenedores que permitirán implantar un sistema de carga lateral y sustituir progresivamente los contenedores soterrados que quedaron inutilizados tras la dana. En total, serán 600 contenedores de carga trasera y 632 de carga lateral.

Asimismo, se ha licitado la adquisición de una nueva flota de vehículos de recogida adaptada al nuevo modelo de servicio. La previsión municipal es que tanto los nuevos contenedores como los nuevos vehículos puedan incorporarse al servicio durante el mes de octubre de 2026, permitiendo completar una transformación que modernizará el sistema de recogida y mejorará su eficiencia operativa.

Un calle del barrio Tramviaris con cuatro contenedores, sin depósitos para el recicalje. / A. D.

Gestión municipal

El servicio de recogida de basura está en manos del ayuntamiento de Catarroja, a través de la empresa pública Eserca, desde principios de año, después de que caducara la contrata que ha estado vigente cerca de 20 años, cuando las necesidades y características del municipio eran muy diferentes.

Durante este tiempo el municipio ha experimentado un importante crecimiento poblacional y urbano que ha incrementado las necesidades del servicio. Además, la dana dañó gravemente las islas de contenedores soterrados que constituían la base del sistema de recogida implantado en el municipio.

Esta gestión directa se asumió el 1 de enero de 2026 y en el primer trimestre, la empresa pública ha recogido más de 2.254 toneladas de residuos sólidos urbanos procedentes del núcleo urbano, 439,78 del polígono industrial, 120,14 de enseres, 61,60 toneladas de envases y más de 51 toneladas de cartón.

Además, durante estos meses se han reforzado distintos servicios de recogida, incluyendo el polígono industrial, la zona de Barraques y la recogida de enseres, con el objetivo de mejorar la respuesta a las necesidades existentes. Paralelamente, el Ayuntamiento está desarrollando una renovación integral del modelo de recogida de residuos, con los nuevos contenedores y la nueva flota de vehículos de recogida adaptada al actual modelo de servicio.

Falta de contenedores de reciclaje

No obstante, tras la dana hay zonas donde la falta de contenedores es evidente, especialmente los de reciclaje y en muchas islas hay alguno que falta. “Si quiero reciclar tengo que recorrer más de 300 metros desde mi casa cargada con las bolsas”, señala María, que vive en la zona del Charco.

Una zona de contenedores que sustituye a los soterrados. / A. D.

“En toda mi calle, que cuenta con tres tramos, no hay ni un solo contenedor, ni tampoco en las esquinas. En uno de los puntos más cercanos hay un contenedor amarillo y otro gris donde se tira de todo, aunque ahora han puesto dos más de los mismos colores, y en el otro, que está en la carretera, falta el de plástico”, explica.

“Antes de la dana reciclábamos todo: el plástico, el papel, el vidrio y hasta el orgánico, ahora no podemos hacerlo y aunque seguimos separando los residuos en bolsas, van todas al mismo contenedor porque no hay otro remedio”, añade, “no es justo que tengamos que pagar la ecotasa, cuando no podemos reciclar porque no tenemos el servicio adecuado”.

Las quejas también se trasladan a otros barrios como el de la Plaza de la Región, donde los vecinos advierten de la suciedad en el espacio que ocupan los contenedores y de los propios depósitos en sí, y el olor que desprenden, sobre todo, ahora en verano. El estado de los contenedores también es objeto de críticas en otros barrios del municipio, "algunos no tienen ni tapa y no se pueden cerrar, y eso en verano es un problema porque huelen mal", comentan desde el Raval.

Otros de los problemas por la falta de contenedores es que en muchos puntos, "los que hay se desbordan fácilmente porque no hay otras opciones donde tirar los residuos y los echamos todos al mismo contenedor".