Medioambiente
El ecoparque móvil metropolitano realizará dos visitas a Burjassot durante julio
El ecoparque móvil de la Emtre se instalará en el estacionamiento de las Palmeras del 13 al 15 de julio, y repetirá a finales de mes
El ecoparque móvil de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) regresará a Burjassot el próximo lunes, día 13, donde permanecerá hasta el miércoles 15. Los operarios de la Emtre instalarán el multicontenedor de desechos domésticos en el estacionamiento público de las Palmeras, junto al Mercado Municipal L’Almara, y ofrecerán sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Esta será la primera de las dos citas de la unidad móvil de la Emtre programadas para julio. La segunda –en el mismo emplazamiento y horario– tendrá lugar en la quinta semana del mes, jueves 30 y viernes 31, más el sábado 1 de agosto. Durante la jornada sabatina el ecoparque sólo estará operativo por la mañana.
Consejos para reducir el consumo
Tanto desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot como desde la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos aconsejan a la ciudadanía “reducir” el consumo, “reutilizar” al máximo y, cuando ya no sea posible alargar la vida útil de aquellos enseres domésticos para los que no hay contenedor específico, “llevarlos al ecoparque” para su reciclaje.
Asimismo la Emtre y el Consistorio agradecen a los usuarios su contribución a “concienciar a la población sobre el correcto reciclaje de aquellos enseres domésticos sin contenedor específico”, lo que redunda en “el ahorro de materias primas y de energía”.
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